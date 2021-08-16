Эксперты увидели риск давления Китая на Россию из-за поставок минтая

Почему так важен вылов и экспорт минтая

Минтай — основной вид рыбы, которая добывается в России. На его долю в этом году приходится 55% всего улова российских рыбаков на Дальнем Востоке, отчитывалось в начале августа Росрыболовство.

Основную часть добытой рыбы Россия направляет на экспорт, и доля минтая тут превышает половину, следует из опубликованного в марте 2020 года доклада подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурсы».

Китай — главный покупатель минтая: на долю этой страны, как указано в докладе Planet Tracker, приходится 60% российского экспорта этого вида рыбы. В 2020 году, по данным Ассоциации добытчиков минтая, Россия экспортировала в целом 793 тыс. т мороженного минтая, из них 579 тыс. т — в Китай. В свою очередь, переработанное филе минтая покупают у Китая страны ЕС (для них это основной вид импортных морепродуктов), а также США.

Что случилось с российским экспортом

Пандемия существенно усложнила поставки российской рыбы в Китай. В октябре прошлого года Китай начал ограничивать ее импорт после того, как на упаковке поступившей из России рыбы были обнаружены следы COVID-19. Для борьбы с распространением коронавируса Китай стал закрывать свои порты, через которые в страну ввозилась российская рыба: последний порт Далянь закрылся в декабре 2020-го.

Китайские порты остаются до сих пор закрытыми для российских транспортно-рефрижераторных судов — именно такими, оборудованными холодильными установками для перевозки скоропортящихся грузов, в Китай традиционно поставлялся основной объем российской рыбы, констатирует президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Ввозить рыбную продукцию в Китай российские экспортеры могут только в рефконтейнерах (это отдельные боксы для перевозки грузов с особыми температурными условиями внутри) через Владивосток с перевалкой во Владивостоке или Петропавловске-Камчатском либо со складов из южнокорейского Пусана. Но очередь на выгрузку рефконтейнеров в китайских портах занимает до двух месяцев, указывает Буглак.

При входе на территорию Китая вся продукция проходит тестирование на COVID-19 на таможне, но методика проведения таких тестов рыбопродукции не известна, протоколов испытаний нет. «Рыбаки получают заключение, что на упаковке выявлены следы инфекции, но получить какое-либо разъяснение не могут», — отмечает Буглак, добавляя, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, следы инфекции на упаковке не могут быть источником заражения для человека.

Власти Китая заявляют, что причина закрытия портов — борьба с распространением коронавируса, но нежелание представить результаты лабораторных исследований и методику их проведения наводит на предположение об иных, нежели COVID-19, основаниях введенного запрета, рассуждает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, действия властей КНР скорее носят признаки «торговой войны».

К чему привело ограничение экспорта

Ситуация с поставками в Китай сказалась на динамике промысла в начале года, подтверждает Буглак. Он не исключает, что по итогам года улов может быть на 10% меньше, чем в 2020-м, — всего около 1,6–1,65 млн т. В январе—июне 2021 года поставки минтая в Китай сократились на 64% по сравнению с 2020 годом. По оценкам Ассоциации добытчиков минтая, до конца года Китай купит не более 400–450 тыс. т.

Снижение спроса со стороны Китая и большое предложение на рынке привели к падению цен, констатирует Зверев. В первом квартале 2020 года, по данным Ассоциации добытчиков минтая, мороженый минтай без головы стоил $1,3–1,4 тыс. за 1 т, в начале 2021-го — только $1,1–1,2 тыс., сейчас цены держатся на уровне $1,25 тыс. за 1 т.

Ситуацию усугубляет нехватка перерабатывающих мощностей и холодильных мощностей для хранения уловов на территории России, подчеркивает Зверев. Оптовая цена минтая на внутреннем рынке в феврале 2021 года упала до трехлетнего минимума, но, несмотря на снижение цены, отечественные переработчики практически не увеличили закупки минтая, поставки в центральную часть России с Дальнего Востока почти не шли, и в рознице он дорожал. Чтобы решить проблему излишков минтая на Дальнем Востоке, чиновники предложили закупить эту рыбу для нужд правоохранительных органов, Минобороны и Росрезерва. Как сообщали «Ведомости», в 2021 и 2022 годах Минобороны, МВД и Федеральная служба исполнения наказаний закупят около 53 тыс. т минтая.

Хочет ли Китай сам вылавливать минтай в российских водах

Россия уже предлагала Китаю обсудить вопрос открытия портов и приобрести квоты на вылов минтая в российских водах, следует из ответа Росрыболовства на запрос РБК. Вопрос предоставления китайским рыболовным судам права промысла в исключительной экономической зоне России на платной основе обсуждается на ежегодных сессиях смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, рассказал представитель Росрыболовства. Последнее, 29-е заседание комиссии прошло в 2020 году, в этом году заседания еще не было.

Росрыболовство, как поясняет его представитель, просило включить в повестку 30-й сессии комиссии вопрос о поставках российской рыбы, в том числе минтая, в Китай, но Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая ответило, что урегулирование ситуации с экспортом российской рыбы не входит в его компетенцию и не может быть решено в рамках комиссии. В связи с этим переговоры в 2021 году не проводились, уточняет представитель российского ведомства.

Могут ли иностранцы ловить рыбу в российских водах Рыболовство — стратегическая для государства отрасль, поэтому оно ограничивает присутствие в ней иностранцев. По закону иностранец, который хочет получить долю в российской рыбодобывающей компании, должен получить одобрение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Раньше согласованию подлежали сделки, при которых иностранный инвестор получал контроль над российской рыбодобывающей компанией, то есть становился владельцем доли в 50% и более в уставном капитале. В июле 2021 года были приняты поправки, снижающие эту долю с 50 до 25%. В то же время Россия предоставляет другим государствам квоты на вылов рыбы в своей исключительной экономической зоне на платной основе. Порядок распределения квот установлен постановлением правительства. Например, квоты на вылов минтая есть у Южной Кореи: в 2021 году ее рыбаки могут добывать в российских водах 28,4 тыс. т минтая. Плата составляет $375 за 1 т.

Китай может использовать ограничение поставок российского минтая для усиления своих переговорных позиций и как метод торговой войны, подтверждает мнение президента ВАРПЭ Зверева собеседник РБК, близкий к Росрыболовству. Закрытие портов — это инструмент нарастающего давления на российскую сторону, считает другой источник РБК в рыбной отрасли. По его словам, Китаю предложили «за деньги» получить квоту на вылов 20 тыс. т минтая в российских водах, но Китай отказался покупать квоту на общих основаниях, потому что хочет получить ее «в гораздо большем объеме и бесплатно — вместо 20 тыс. т за деньги 100 тыс. т даром», уточняет собеседник РБК.

Зачем Китаю добывать минтай в России Китай многие годы оставался центром мировой рыбопереработки, напоминает Буглак из Ассоциации добытчиков минтая. По его оценке, на переработке филе минтая Китай создает не менее $250 млн добавленной стоимости. Высокую доходность переработки в Китае многие годы обеспечивала дешевая рабочая сила, низкие тарифы на электроэнергию и другие издержки, продолжает Буглак. Но в последние годы ситуация меняется: китайским предприятиям требуется больше усилий, чтобы сохранить финансирую устойчивость, кратно возросла стоимость труда. Серьезное снижение цен на сырье делает китайскую переработку минтая менее рентабельной и при «определенной конъюнктуре даже убыточной». Китайская модель «всемирной рыбной фабрики» изживает себя, требуются новые решения для сохранения своей рыночной ниши, заключают в Ассоциации добытчиков минтая.

С учетом того, что тема сотрудничества России и Китая в рыбной отрасли чувствительная в двусторонних отношениях, переговоры в связи с закрытием китайских портов для российской рыбы «не только ведутся, но и находятся на особом контроле внешнеполитических ведомств», считает руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Интересы сторон ясны, но позиция Китая как основного покупателя российской рыбы дает ему «козырь» в переговорах, указывает Санакоев. По его словам, «это игра, в которой наши козыри — это квоты, а у Китая — доступ на его рынок». По мнению эксперта, в переговорном процессе с Китаем необходимо набраться терпения: особенность менталитета китайцев такова, что они «не смотрят на рыночные цены, а идут путем проб в переговорах, ждут уступок», и в процессе такой «торговли и уступок» с двух сторон устанавливается справедливая, по их мнению, цена.

Очень важно, чтобы Россия использовала все имеющиеся форматы российско-китайского диалога по торгово-экономическим вопросам, чтобы высказать озабоченность сложившейся ситуацией и выразить надежду на ее урегулирование, подчеркивает Зверев из ВАРПЭ. Снизить зависимость от китайской инфраструктуры, повысить доходность экспорта и укрепить позиции на мировом рыбном рынке поможет развитие собственных мощностей для переработки минтая и хранения продукции, добавляет Зверев.

РБК направил запрос в МИД и Международный пресс-центр при Министерстве иностранных дел КНР.