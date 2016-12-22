Цены на минтай выросли на четверть из-за спроса в Китае и Европе

Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке по состоянию на 6 августа 2018 года составила в среднем 78 руб. за 1 кг, указано в материалах Минсельхоза. Годом ранее этот показатель был только 63 руб. за 1 кг — таким образом, за год минтай в основном регионе свой добычи подорожал почти на 24%. Из-за повышения отпускных цен в регионах промысла выросли расценки и в центральных регионах России, констатирует Минсельхоз. Там оптовая цена за 12 месяцев, к 6 августа 2018 года, выросла на 25%, с 75 до 94 руб. за 1 кг.
Доступный по цене
Минтай занимает третье место среди самых популярных у россиян видов рыбы, свидетельствует последнее доступное исследование Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров по итогам 2016 года. Потребление минтая достигает 2,59 кг на душу населения в год, больший показатель только у лососевых (2,73 кг) и сельди (2,81 кг). Как абсолютный лидер российского вылова это вид рыбы является самым доступным по цене, объяснял высокое потребление минтая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в июньском интервью «Российской газете».
Оптовые цены на минтай выросли за год примерно на 30%, подтверждает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Группа «Доброфлот», один из крупнейших в стране переработчиков рыбы, также заметил подорожание минтая, сообщил управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов, не уточнив конкретных цифр. В Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка, которая является лидером в стране по вылову минтая (в 2017 году — около 226 тыс. т), не ответили на запрос РБК.
Дорожает прежде всего филе минтая первой заморозки, которое производится на самом судне, объясняет президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. По его данным, с этой весны его цена увеличилась с $2,9 до $3,3–3,4 за1 кг. До этого, напоминает Зверев, цены на филе минтая первой заморозки падали в течение десяти лет с $5 до $3 за 1 кг.
С начала года цены в опте на филе минтая на Дальнем Востоке выросли примерно на 20%, согласна директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, в европейской части России оптовая цена на филе минтая составляет сейчас 240–280 руб. за 1 кг.
Оптовые расценки на выловленную непереработанную рыбу — минтай без головы — практически не изменились, настаивает Зверев. Если в августе 2017 года они у рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока составляли около 70 руб. за 1 кг, то в этом августе — около 71–73 руб. за 1 кг.
Почему дорожает минтай
Данные Минсельхоза об оптовых ценах на минтай в России отражают динамику экспортных цен, которые укрепились на фоне мировой конъюнктуры и стабильного спроса, отмечает представитель Росрыболовства Ксения Тимакова. По ее информации, на текущий момент вылов минтая находится на уровне прошлого года и составляет около 1,3 млн т.
Российский минтай — в основном экспортный продукт, поэтому его стоимость на внутреннем рынке очень сильно зависит от мировой конъюнктуры, на которую в этом году влияют рост цен в Китае и курсовые разницы, указывает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Повышение оптовых цен связано с увеличением спроса на минтай и его филе в Китае, согласна Кирова. По ее словам, если раньше Китай закупал у российских рыбаков преимущественно «тушки» минтая и потом поставлял его уже в виде филе как в Европу, так и обратно в Россию, то сейчас внутренний рынок Китая также начал потреблять филе и объемы его закупок выросли.
Китайские переработчики, поясняют в «Рыбсети», готовы платить за минтай больше, чем российский потребитель, поэтому именно они устанавливают цены на минтай, которые далее транслируются на внутренний рынок. При этом рыбаки имеют возможность возвращать НДС с экспортированного минтая, что тоже делает продажу в Китай более экономически интересной, добавляет Кирова. Экспортные цены на российский минтай, по данным Минсельхоза, выросли за год на 25%: с $0,95 за 1 кг с доставкой в порт Китая в августе 2017-го до $1,19 за 1 кг в августе 2018-го.
Потребители постепенно приходят к пониманию, что дикая белая рыба — самый экологически чистый и наиболее доступный по цене источник белка для здорового питания, объясняет собеседник РБК на рыбном рынке. По его словам, в Европе спрос на филе минтая первой заморозки сейчас превышает предложение: за последние несколько месяцев цены на эту товарную позицию в Европе выросли почти на $1 тыс. за 1 т — до $3,5 тыс. Спрос на филе минтая первой заморозки в этом году действительно растет из-за того, что в мире сокращается вылов трески, отмечает Герман Зверев.
Родина минтая
Россия — крупнейший в мире поставщик минтая, основные экспортные рынки для нее — Китай, Южная Корея и Европа, напоминает Герман Зверев.
По итогам 2017 года общий российский вылов минтая составил 1,8 млн т, из них на экспорт было вывезено около 800 тыс. т переработанной продукции. Около 80% экспортных поставок приходится на долю мороженого минтая без головы. Поставки филе первой заморозке занимают в структуре экспорта всего 10%.
Из произведенных в 2017 году в России 50 тыс. т филе первой заморозки 32 тыс. т было экспортировано в Европу, а оставшиеся объемы потреблялись на внутреннем рынке. Для Европы Россия — второй крупнейший поставщик этой продукции после США.
Что происходит в рознице
Розничные цены в целом на всю мороженую рыбу в России, по данным Росстата, снизились с начала года на 0,2%, поэтому «ситуация стабильная и предпосылок для всплеска цен нет», уверяет Ксения Тимакова. В розничных ценах на рыбу значимой проблемой остается «серьезная наценка посредников», сетует представитель ведомства.
Розница еще не успела полностью отреагировать на повышение оптовых цен, так как в летние месяцы стабильно наблюдается спад продаж свежемороженой рыбы в целом и филе минтая в частности, отмечает Полина Кирова. Она обращает внимание на то, что у крупных сетевых ретейлеров еще есть минтай прошлого сезона, поэтому розничные цены пока что не повысились на тот процент, на который они выросли в опте.