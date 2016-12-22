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Цены на минтай выросли на четверть из-за спроса в Китае и Европе
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Цены на минтай выросли на четверть из-за спроса в Китае и Европе
Бизнес, 08:04
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Цены на минтай выросли на четверть из-за спроса в Китае и Европе
Спрос на филе российского минтая в Китае и Европе привел к росту экспортных цен, вслед за которыми минтай подорожал и на внутреннем рынке. За год оптовые цены на один из самых доступных видов рыбы выросли почти на четверть
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке по состоянию на 6 августа 2018 года составила в среднем 78 руб. за 1 кг, указано в материалах Минсельхоза. Годом ранее этот показатель был только 63 руб. за 1 кг — таким образом, за год минтай в основном регионе свой добычи подорожал почти на 24%. ​Из-за повышения отпускных цен в регионах промысла выросли расценки и в центральных регионах России, констатирует Минсельхоз. Там оптовая цена за 12 месяцев, к 6 августа 2018 года, выросла на 25%,​ с 75 до 94 руб. за 1 кг.

Доступный по цене

Минтай занимает третье место среди самых популярных у россиян видов рыбы, свидетельствует последнее доступное исследование Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров по итогам 2016 года. Потребление минтая достигает 2,59 кг на душу населения в год, больший показатель только у лососевых (2,73 кг) и сельди (2,81 кг). Как абсолютный лидер российского вылова это вид рыбы является самым доступным по цене, объяснял высокое потребление минтая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в июньском интервью «Российской газете».

Оптовые цены на минтай выросли за год примерно на 30%, подтверждает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Группа «Доброфлот», один из крупнейших в стране переработчиков рыбы, также заметил подорожание минтая, сообщил управляющий «Доброфлота» Александр Ефремов, не уточнив конкретных цифр. В Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка, которая является лидером в стране по вылову минтая (в 2017 году — около 226 тыс. т), не ответили на запрос РБК.

​Дорожает прежде всего филе минтая первой заморозки, которое производится на самом судне, объясняет президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. По его данным, с этой весны его цена увеличилась с $2,9 до $3,3–3,4 за1 кг. До этого, напоминает Зверев, цены на филе минтая первой заморозки падали в течение десяти лет с $5 до $3 за 1 кг.

С начала года цены в опте на филе минтая на Дальнем Востоке выросли примерно на 20%, согласна директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, в европейской части России оптовая цена на филе минтая составляет сейчас 240–280 руб. за 1 кг.

Оптовые расценки на выловленную непереработанную рыбу — минтай без головы — практически не изменились, настаивает Зверев. Если в августе 2017 года они у рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока составляли около 70 руб. за 1 кг, то в этом августе — около 71–73 руб. за 1 кг.

Почему дорожает минтай

Данные Минсельхоза об оптовых ценах на минтай в России отражают динамику экспортных цен, которые укрепились на фоне мировой конъюнктуры и стабильного спроса, отмечает представитель Росрыболовства Ксения Тимакова. По ее информации, на текущий момент вылов минтая находится на уровне прошлого года и составляет около 1,3 млн т.

Российский минтай — в основном экспортный продукт, поэтому его стоимость на внутреннем рынке очень сильно зависит от мировой конъюнктуры, на которую в этом году влияют рост цен в Китае и курсовые разницы, указывает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Повышение оптовых цен связано с увеличением спроса на минтай и его филе в Китае, согласна Кирова. По ее словам, если раньше Китай закупал у российских рыбаков преимущественно «тушки» минтая и потом поставлял его уже в виде филе как в Европу, так и обратно в Россию, то сейчас внутренний рынок Китая также начал потреблять филе и объемы его закупок выросли.

Китайские переработчики, поясняют в «Рыбсети», готовы платить за минтай больше, чем российский потребитель, поэтому именно они устанавливают цены на минтай, которые далее транслируются на внутренний рынок. При этом рыбаки имеют возможность возвращать НДС с экспортированного минтая, что тоже делает продажу в Китай более экономически интересной, добавляет Кирова. Экспортные цены на российский минтай, по данным Минсельхоза, выросли за год на 25%: с $0,95 за 1 кг с доставкой в порт Китая в августе 2017-го до $1,19 за 1 кг в августе 2018-го.

Потребители постепенно приходят к пониманию, что дикая белая рыба — самый экологически чистый и наиболее доступный по цене источник белка для здорового питания, объясняет собеседник РБК на рыбном рынке. По его словам, в Европе спрос на филе минтая первой заморозки сейчас превышает предложение: за последние несколько месяцев цены на эту товарную позицию в Европе выросли почти на $1 тыс. за 1 т — до $3,5 тыс. Спрос на филе минтая первой заморозки в этом году действительно растет из-за того, что в мире сокращается вылов трески, отмечает Герман Зверев.

Родина минтая

Россия — крупнейший в мире поставщик минтая, основные экспортные рынки для нее — Китай, Южная Корея и Европа, напоминает Герман Зверев.

По итогам 2017 года общий российский вылов минтая составил 1,8 млн т, из них на экспорт было вывезено около 800 тыс. т переработанной продукции. Около 80% экспортных поставок приходится на долю мороженого минтая без головы. Поставки филе первой заморозке занимают в структуре экспорта всего 10%.

Из произведенных в 2017 году в России 50 тыс. т филе первой заморозки 32 тыс. т было экспортировано в Европу, а оставшиеся объемы потреблялись на внутреннем рынке. Для Европы Россия — второй крупнейший поставщик этой продукции после США.

Что происходит в рознице

Розничные цены в целом на всю мороженую рыбу в России, по данным Росстата, снизились с начала года на 0,2%, поэтому «ситуация стабильная и предпосылок для всплеска цен нет», уверяет Ксения Тимакова. В розничных ценах на рыбу значимой проблемой остается «серьезная наценка посредников», сетует представитель ведомства.

Розница еще не успела полностью отреагировать на повышение оптовых цен, так как в летние месяцы стабильно наблюдается спад продаж свежемороженой рыбы в целом и филе минтая в частности, отмечает Полина Кирова. Она обращает внимание на то, что у крупных сетевых ретейлеров еще есть минтай прошлого сезона, поэтому розничные цены пока что не повысились на тот процент, на который они выросли в опте.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: рыба , минтай , цены на продукты , Росрыболовство
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