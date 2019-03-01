Суд сохранил за крупнейшим добытчиком минтая квоту украинского бизнесмена

Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка сохранит за собой квоты на вылов минтая и сельди, которые раньше принадлежали предприятию украинского бизнесмена Дмитрия Дремлюги. На изъятии этих квот настаивала ФАС

Фото: Игорь Буймистров / ТАСС

Арбитражный суд Москвы в пятницу, 1 марта, утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и АО «ДМП-РМ» — рыболовецкой компанией, раньше являвшейся частью базирующегося во Владивостоке холдинга «Дальморепродукт», а сейчас входящей в Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка. Как пояснил представитель ФАС, в соответствии с утвержденным мировым соглашением ДМП-РМ сохранит за собой квоты на вылов 61 тыс. т минтая и 12 тыс. т сельди в год. Факт заключения соглашения подтвердил и представитель Русской рыбопромышленной компании.

ДМП-РМ с весны 2017 года оспаривала в суде заключение ФАС, согласно которому компания находилась под контролем иностранного инвестора до получения прав на вылов рыбы. Российское законодательство запрещает иностранцам контролировать свыше 50% рыбодобытчика без специального разрешения правительственной комиссии. За нарушение этих правил провинившиеся принудительно лишаются квот, которые затем должны быть выставлены на аукцион.

Как выяснила ФАС, основным бенефициаром холдинга «Дальморепродукт», к которому до марта 2017 год относилась ДМП-РМ, был Дмитрий Дремлюга. У него двойное гражданство: России и Украины. Нарушителями были признаны еще пять компаний, подконтрольных Дремлюге. В феврале Росрыболовство начало в принудительном порядке расторгать с ними договоры на закрепление квот на добычу рыбы.

Имевшая наибольшие из всех компаний — нарушителей квоты на вылов минтая ДМП-РМ выиграла судебный спор с ФАС в двух инстанциях. Но в сентябре 2018 года кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. С марта 2017 года основным владельцем ДМП-РМ стала Русская рыбопромышленная компания, крупнейший в стране добытчик минтая. По собственным данным, в 2018 году она выловила около 240 тыс. т минтая. Сейчас единственный владелец компании — Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко.