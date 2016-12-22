Минпромторг предложил перевести автопроизводителей на алюминий UC Rusal

Минпромторг предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal в обмен на субсидии. Реализация этой меры поддержки добавит всего около 120 тыс. т спроса на алюминий, считает эксперт

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Предложение включено в проект постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719».

В документе указаны требования к производству легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, соответствие которым дает их производителям доступ к субсидиям. Эти требования предлагается дополнить обязательством использовать в производстве кузовов, кабин и рам транспортных средств от 50 до 80% российского металла (в том числе алюминия) начиная с 2019 года.

Минпромторг подготовил этот проект постановления после прошедшего 27 июня совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором обсуждались меры поддержки попавшего под санкции UC Rusal Олега Дерипаски. По итогам этого совещания, как писал «Коммерсантъ», утвердили «дорожную карту» по развитию национальной алюминиевой промышленности до 2023 года.

По данным Алюминиевой ассоциации, потребление алюминия в России составляет менее 1 млн т, при этом около 200 тыс. т продукции из алюминия ввозится из-за рубежа. UC Rusal, который произвел в прошлом году 3,7 млн т, экспортировал 80% алюминия, но после того как компания вместе с другими активами Дерипаски оказалась в санкционном списке США 6 апреля, от нее стали отказываться торговые партнеры, опасаясь вторичных санкций.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов сомневается, что иностранные автопроизводители с локализацией в России смогут позволить себе использовать российский алюминий в производстве в условиях санкционного режима. «Им необходимо будет более взвешенно оценивать риски, и в зависимости от ситуации они будут принимать решение закупать или нет российский алюминий. Для глобальных автоконцернов доля России небольшая, поэтому они вряд ли будут рисковать», — считает он.

По оценке директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, использование российского алюминия автопроизводителями в объеме не менее 50% может добавить около 120 тыс. т спроса на этот металл.