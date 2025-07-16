Донбасские металлурги предупредили о кризисе в отрасли из-за убытков

ЮГМК предложила антикризисные меры для поддержки металлургической отрасли Донбасса. Компания просит ограничить импорт металлопродукции, расширить субсидии и зафиксировать рост тарифов естественных монополий на уровне инфляции

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Компания «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК), управляющая крупнейшими металлургическими и коксохимическими предприятиями в Донецкой и Луганской народных республиках, заявила о необходимости антикризисной поддержки металлургической отрасли. Об этом сообщил Валерий Шерин, гендиректор «Союзметаллсервис» (управляющая компания ЮГМК), в ходе круглого стола комитета по экономической политике в Госдуме.

«Кризис заключается в критическом сокращении спроса. По оценкам специалистов, в 2025 году снижение составит не менее 10%-15%. Не менее 5 млн тонн металла в годовых объемах останется невостребованным», — сказал он. По словам Шерина, ситуацию усугубляет падение цен на продукцию: по плоскому прокату оно составляет 17% к аналогичному периоду прошлого года, по сортовому (в него входят арматура, катанка) — 12–14%.

Потребление стали в России по итогам 2024 года составило 44 млн т (на 5,6% ниже уровня 2023-го). Основные причины дальнейшего падения спроса — давление высоких процентных ставок, спад в строительстве и машиностроении, а также сдвиг вправо реализации инфраструктурных проектов в энергетике.

Такая ситуация складывается на фоне существенного повышения тарифов естественных монополий. С 1 мая изменился порядок расчета стоимости электроэнергии для предприятий ЛНР, подключенных к сетям 220 кВт — по словам Шерина, для Стахановского завода ферросплавов рост тарифа в 2025 году достигнет 125%. В структуре себестоимости производства это составляет около 30%. «С такой стоимостью электроэнергии, с такой себестоимостью производства, мы будем совершенно неконкурентоспособными ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. Это приводит сегодня к тому, что даже с учетом производства собственного ферросиликомарганца (сплава железа, кремния и марганца, применяющийся в производстве стали. — РБК), [потребителям] выгоднее его покупать на стороне, в частности, в Казахстане», — поясняет глава УК, — Несмотря на такое критическое снижение внутреннего потребления, мы до сих пор продолжаем ввозить и импортировать прокат и ферросплавы из Казахстана, вполне возможно, идут и из Китая поставки».

Среди антикризисных предложений, которые озвучил представитель компании — ограничение импорта металлопродукции, в том числе из партнерских и дружественных стран. Также Шерин призвал ограничить рост тарифов естественных монополий в новых регионах уровнем официальной инфляции. Сейчас в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях реализуется поручение о постепенном доведении тарифов на ЖКУ до уровня соседних регионов к 2030 году.

В ходе круглого стола прозвучало предложение распространить на металлургов действующие скидки на железнодорожные перевозки, аналогичные тем, что получают угольщики. По его словам, доставка тонны продукции из Донбасса до порта Новороссийска, несмотря на небольшое расстояние, обходится в 3,5 тыс. руб., что «съедает всю маржинальность», которую возможно заработать на экспорте. Он добавил, что объем потребления высокомаржинальных продуктов снизился, в то время как вся остальная продукция, включая арматуру, катанку, полуфабрикаты и слябы — приносит отрицательную маржинальность.

«Если не будет скидки на железнодорожный тариф, ситуация может перейти в критическую фазу. Тогда, наверное, коллеги, накопившие в лучшие годы жирка, «похудеют». Мы чистой прибыли не видели еще, месяц за месяцем — убытки», — констатировал Шерин.

Кроме того, ЮГМК предложила дофинансировать объем экспортной транспортной субсидии Минпромторга — это позволит не сокращать объемы производства.

На какие субсидии могут претендовать экспортеры Для экспортеров промышленной продукции за рубеж (за исключением недружественных государств) действует субсидия на компенсацию до 60% фактически понесенных затрат на транспортировку. Предельный размер компенсации на одну компанию составляет 200 млн руб. В 2025 году поддержка предусматривается для отрасли машиностроения — 70%, лесопромышленного комплекса — 25%, а также для всех групп отраслей промышленности, включая металлургию, в случае осуществления поставок продукции, произведенной на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областей — 5%. С 2025 года предоставление господдержки осуществляется по результатам конкурса исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок (объем поставок на каждый рубль субсидии). Раньше субсидия предоставлялась на основании очередности подачи заявок. Предельный объем субсидирования в 2024 году составлял до 80% логистических затрат, не более 500 млн руб. на компанию.

Также ЮГМК предложила доработать нормативную базу, которая обяжет подрядчиков использовать не менее 25% материалов, произведенных на территории новых субъектов, при строительстве и реконструкции объектов. «Нормативно-правовая основа есть, но объем потребления на практике невелик», — отметил Шерин.

Импорт традиционно занимает незначительную часть российского потребления металлопродукции — не более 5% — и ввозится из дружественных стран географически удаленных от территории новых субъектов, так что продукция из ЛДНР не конкурирует с импортной продукцией на российском рынке, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.



В министерстве отметили, что предприятиям ЛДНР уже оказываются значительные меры поддержки. В их числе — обнуление акциза на жидкую сталь, налоговые льготы в рамках свободной экономической зоны. В прошлом году Минпромторг добился поэтапной индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на территориях новых субъектов. Также предприятиям доступны скидки со стороны ОАО «РЖД», предоставляемые в соответствии с прейскурантом № 10-01, которые на системной основе предоставляются российским металлургическим компаниям, напомнили в министерстве.

Чем занимается ЮГМК Власти ДНР и ЛНР в июне 2021 года передали предприятия под управление компании «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК). Сообщалось, что задолженность по заработным платам на заводах приобрела «хронический характер» из-за действий предыдущего управляющего. ЮГМК возглавил экс-глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко — в ноябре 2022-го он сообщал, что инвестировал более 40 млрд руб. собственных и привлеченных средств в семь крупнейших металлургических предприятий Донецкой и Луганской народных республик. Весной 2024-го ЮГМК заявляла о намерении ежегодно инвестировать в развитие своих металлургических предприятий по 8 млрд руб., что в перспективе позволит удвоить существующие объемы производства продукции — с 2,5 млн т стали до 5 млн т. Группа ЮГМК представляет собой крупнейшее промышленное объединение в индустриальном секторе Донбасса. В состав холдинга входят Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, «Макеевкокс», Ясиновский коксохимический завод и Комсомольское рудоуправление.