Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:04
Курс евро превысил отметку ₽92 впервые с 25 апреля Инвестиции, 19:03
Звезду НБА отстранили на 25 матчей из-за видео с пистолетом Спорт, 19:01
«Магнит» выкупит с дисконтом свои акции у иностранных инвесторов Бизнес, 18:58
Криптовалюты на ПМЭФ-2023 и биткоин ниже $25 тыс. Главные события недели Крипто, 18:52
TMZ выложил видео с Макгрегором и обвинившей его в изнасиловании девушкой Спорт, 18:50
Пушилин сообщил о погибшем при ударе по остановке в Донецке Политика, 18:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Аэрофлот» на ПМЭФ договорился о развитии авиасообщения и цифровизации Новая экономика, 18:22
Пребывание «Троицы» в храме Христа спасителя продлили до середины июля Политика, 18:15
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 18:10
ПСБ призвал расширить государственную поддержку компаний сегмента МСП+ Пресс-релиз, 18:09
Путин заявил, что Россию устраивают цены на нефть Экономика, 18:07
Президент Алжира назвал Путина «другом всего человечества» Политика, 18:05
На ПМЭФ показали хронику расстрелов в Бабьем Яре и Волынской резни Политика, 18:03
Бизнес ,  
0 

«Магнит» выкупит с дисконтом свои акции у иностранных инвесторов

Правительство разрешило «Магниту» выкупить свои акции у иностранных инвесторов
«Магнит» выкупит до 10% своих акций у иностранных инвесторов. Правкомиссия согласовала условия, при которых продавцы смогут рассчитывать на выплаты в юанях, долларах или евро
«Магнит» MGNT ₽4 613 +2,22% Купить
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Магнит» (MGNT) объявил о тендерном предложении по выкупу до 10,191 млн (10% уставного капитала; общий free float составляет примерно 65%) своих акций с «целью предоставления ликвидности инвесторам». Решение о выкупе, как следует из материалов компании, принято «в связи с запросами от международных инвесторов». Предложение адресовано как прямым владельцам акций, так и JPMorgan Chase Bank N.A. (банк-депозитарий программы GDR ретейлера). «Магнит» подчеркивает, что «участие в предложении добровольно, и инвесторы должны самостоятельно оценить преимущества и принять собственное решение».

Сделка уже прошла согласование с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и впервые, по итогам, инвесторы публичной российской компании (вне зависимости — являются они резидентами или нет) смогут рассчитывать на выплаты в юанях, евро или долларах на свои счета, в том числе за рубежом.

Условия выкупа выглядят следующим образом:

  • Цена приобретения установлена в соответствии с разрешением комиссии на уровне 2,215 тыс руб. за акцию — то есть учитывает 50% дисконт от средневзвешенной цены бумаг «Магнита» за предыдущие полгода (текущая цена на Московской бирже к концу торгового дня 16 июня — примерно 4,5 тыс руб. за бумагу). Таким образом на выкуп может быть направлено примерно 22,57 млрд руб.;
  • Покупателем выступит ООО «Магнит Альянс», которое на 100% принадлежит ПАО «Магнит»;
  • В случае, если предложением решит воспользоваться большее число инвесторов, чем установлено лимитом, то выкуп будет осуществляться пропорционально;
  • Подать заявку на выкуп инвесторы смогут до 19 июля, расчеты с инвесторами ожидается провести в начале августа.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
«Магнит»
Материалы по теме
«Магнит» приостановит работу Magnit Pay
Бизнес
«Магнит» инвестирует почти 1 млрд руб. в производство мицелия
Бизнес
«Магнит» открыл первый магазин за пределами России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter