«Магнит» выкупит с дисконтом свои акции у иностранных инвесторов

«Магнит» выкупит до 10% своих акций у иностранных инвесторов. Правкомиссия согласовала условия, при которых продавцы смогут рассчитывать на выплаты в юанях, долларах или евро

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Магнит» (MGNT) объявил о тендерном предложении по выкупу до 10,191 млн (10% уставного капитала; общий free float составляет примерно 65%) своих акций с «целью предоставления ликвидности инвесторам». Решение о выкупе, как следует из материалов компании, принято «в связи с запросами от международных инвесторов». Предложение адресовано как прямым владельцам акций, так и JPMorgan Chase Bank N.A. (банк-депозитарий программы GDR ретейлера). «Магнит» подчеркивает, что «участие в предложении добровольно, и инвесторы должны самостоятельно оценить преимущества и принять собственное решение».

Сделка уже прошла согласование с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и впервые, по итогам, инвесторы публичной российской компании (вне зависимости — являются они резидентами или нет) смогут рассчитывать на выплаты в юанях, евро или долларах на свои счета, в том числе за рубежом.

Условия выкупа выглядят следующим образом:

Цена приобретения установлена в соответствии с разрешением комиссии на уровне 2,215 тыс руб. за акцию — то есть учитывает 50% дисконт от средневзвешенной цены бумаг «Магнита» за предыдущие полгода (текущая цена на Московской бирже к концу торгового дня 16 июня — примерно 4,5 тыс руб. за бумагу). Таким образом на выкуп может быть направлено примерно 22,57 млрд руб.;

приобретения установлена в соответствии с разрешением комиссии на уровне — то есть учитывает 50% дисконт от средневзвешенной цены бумаг «Магнита» за предыдущие полгода (текущая цена на Московской бирже к концу торгового дня 16 июня — примерно 4,5 тыс руб. за бумагу). Таким образом на выкуп может быть направлено примерно 22,57 млрд руб.; Покупателем выступит ООО «Магнит Альянс», которое на 100% принадлежит ПАО «Магнит»;

В случае, если предложением решит воспользоваться большее число инвесторов, чем установлено лимитом, то выкуп будет осуществляться пропорционально ;

; Подать заявку на выкуп инвесторы смогут до 19 июля, расчеты с инвесторами ожидается провести в начале августа.

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