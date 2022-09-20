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«Магнит» инвестирует почти 1 млрд рублей в производство мицелия

Фото: Arne Immanuel Bänsch/ dpa/ Global Look Press
Фото: Arne Immanuel Bänsch/ dpa/ Global Look Press

Продуктовый ретейлер «Магнит» займется производством мицелия, сообщил директор розничной сети Руслан Исмаилов на форуме Innofood в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Мы будем инвестировать до 1 млрд руб. в строительство в краснодарском крае промышленного предприятия по производству мицелия. <...> В наших планах запуск таких мощностей, которые позволят выращивать до 1,5 млн литров мицелия в год и на 40% сократить зависимость от импортных поставок», — сказал он.

Исмаилов добавил, что «Магнит» продает более 700 тыс. литров растительного молока в месяц, а также продукцию из растительного мяса, и продажи этого ассортимента ежемесячно растут на 7-10%.

«Мы думаем о том, чтобы создать собственно производство растительного мяса. Не потому что это модно, а потому что мы видим, что это начинает проявляться в потребительском спросе», — отметил директор «Магнита» и призвал знакомить потребителя с альтернативными продуктами питания.

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Мицелий — вегетативное тело грибов, органический посевной материал, который нужен для выращивания грибов. В конце июля Евросоюз запретил экспортировать сырье в Россию, следует из публикации в официальном журнале.

«Грибы — это новый альтернативный белок, в них содержатся практически те же аминокислоты, что и в мясе. Запуск производства мицелия позволит нам не только покрыть собственные потребности, но и внести весомый вклад в устойчивое развитие российской грибной индустрии в целом», — подчеркнул
директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов.

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«Магнит» владеет одним из крупных грибных комплексом по выращиванию культивируемых шампиньонов. В прошлом году доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах розничной сети составила 66%. По заявлению ретейлера, в ближайшее время компания запустит производство вешенок в Краснодарском крае.

Теги
грибы Магнит Инвестиции производство
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