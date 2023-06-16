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В продовольственной структуре ООН заявили о победе России над голодом

Глава бюро сельскохозяйственной организации ООН Кобяков заявил, что Россия победила голод
В России не доедает около 400 тыс. человек - менее трети процента населения, и страна исторически победила голод, заявил директор московского отделения Сельскохозяйственной организации ООН
Олег Кобяков
Олег Кобяков (Фото: Ирина Мотина / Фотохост-агентство РИА Новости)

России исторически удалось победить голод — в стране с этой проблемой сталкивается менее одной трети населения, заявил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков.

В декабре 2022 года население планеты перешагнуло планку 8 млрд человек, и проблема глобального голода стоит достаточно остро, заявил Кобяков. «Из этих 8 млрд человек 828 млн год назад голодали постоянно», — говорит эксперт, добавляя, что эти цифры пока не улучшаются. Еще 1 млрд человек, по словам Кобякова, страдает другими формами неполноценного питания: дефицитом макро- и микронутриентов, витаминов, либо избыточного питания. «А третий миллиард не может себе позволить здорового полноценного питания с набором белков, жиров и углеводов в правильной пропорции, растительные волокна, полезная рыба, пять овощей и фруктов, свежевыжатые соки, не содержащие добавленных сахаров», — приводит данные директор московского отделения ФАО.

В России ситуация с продовольственной безопасностью находится на высоком уровне, считает эксперт. «Российская история — голод преодолен. Навсегда и исторически это огромное достижение. Россия — страна сытая», — заявил Кобяков. По его словам, по последним сводкам в России голодает 400 тыс. человек — «на страну с населением порядка 150 млн человек это менее одной трети процента».

Забота о голодающих — социальная ответственность государства, которое в России с этим «успешно справляется», считает Кобяков. Но ответственность развитых стран — предпринимать усилия и для борьбы с мировым голодом, напоминает эксперт.

«Глобальная задача каждой развитой страны, — а Россия высокоразвитая страна в этом плане — вытянуть из голода первый миллиард, дать им возможность хотя бы обеспечить полноценное питание с точки зрения баланса трех компонентов, а не только пустые калории, и подтянуть первый и второй миллиард к задачам здорового питания», — резюмировал директор московского отделения ФАО.

В мае 2022 года ФАО предупредила, что на фоне военных действий на Украине число людей, которые ежедневно находятся в состоянии острого голода, может увеличиться на 18 млн человек и достигнет 218 млн. Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности. Обе страны входят в число крупнейших мировых экспортеров продовольствия, в частности, главной продовольственной сельхозкультуры — пшеницы.

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После начавшейся 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине экспорт украинского зерна остановился, поскольку порты Одесской области, через которые зерно переправлялось по Черному морю в страны-покупатели, оказались заминированы. Российские экспортеры зерна и удобрений тоже столкнулись с барьерами, связанными прежде всего с ограничением доступности судов из-за отказа международных логистических компаний работать с Россией.

ООН предупредила, что мировой продовольственный кризис не предотвратить без удобрений и продуктов из России, Белоруссии и Украины. Организация вместе с Турцией взяла на себя роль посредника в урегулировании зернового вопроса.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение несколько раз продлевали, по текущим договоренностям оно действует до 17 июля.

Но Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки, которая касается снятия барьеров для российского продовольствия и удобрений, не выполняется. Глава МИДа Сергей Лавров утверждает, что Россия не согласится на продление зерновой сделки, если этот пакет договоренностей не заработает до 17 июля. В Кремле не видят особых перспектив для продления зерновой сделки, хотя работа по ней продолжается, отмечал Дмитрий Песков.

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Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
ООН Россия голод продовольствие
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