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WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве

WABetaInfo: WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов с одного устройства
WhatsApp уже в следующем обновлении добавит функцию мультиаккаунтов, выяснили специалисты WABetaInfo. Ранее мессенджер анонсировал запуск каналов по аналогии с Telegram
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

WhatsApp в скором времени добавит функцию мультиаккаунтов, которая даст возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве. Об этом сообщает портал WABetaInfo, который специализируется на новостях, связанных с этим мессенджером, и описании функций, тестируемых разработчиками.

«WhatsApp в настоящее время разрабатывает функцию, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства», — говорится в сообщении.

Функция была обнаружена специалистами WABetaInfo в обновлении приложения WhatsApp Business beta для платформы Android (версия 2.23.13.5).

Как отмечает портал, в приложении появится меню, которое позволит пользователям выбирать аккаунт для входа. Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Ранее в июне WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере по аналогии с Telegram. Каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ — на новой вкладке «Актуальное». На эту же вкладку переместят статусы. Публиковать что-то в каналах смогут только их администраторы. Это могут быть сообщения, фото, видео, стикеры и опросы. Подписчики смогут только просматривать контент, возможности комментировать у них не будет. Разработчик обещает анонимность как авторам, так и читателям каналов.

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В мае мессенджер внедрил еще несколько новых функций, позволяющих редактировать сообщения и закрывать чат. Последняя позволяет защитить личные переписки паролем или биометрией. Закрытые диалоги помещаются в отдельную папку, их можно прочитать только после введения пароля или сканирования биометрических данных. Уведомления от этих чатов не отображаются на главном экране.

Согласно отчету исследовательской компании Mediascope, единого измерителя интернет-аудитории России, к середине мая охват WhatsApp среди представителей российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет достиг 65%. Мессенджер занял четвертое место по популярности у молодых людей — его обогнали Telegram, «ВКонтакте» и YouTube.

При этом в остальных возрастных группах WhatsApp занял первое по популярности место среди интернет-ресурсов. Хотя бы раз в сутки им пользуются 76% россиян.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
WhatsApp аккаунты мессенджер новые функции
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