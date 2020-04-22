Глава Enel предупредил о «длинном марафоне» ограничений из-за вируса

Ограничения могут продлиться до католического Рождества, считает глава итальянской энергокомпании Enel Франческо Стараче. Столько времени потребуется для разработки системы вакцинации

Франческо Стараче (Фото: Max Rossi / Reuters)

Пока нет ответа на вопрос, когда закончится эпидемия коронавируса, которым уже заразились 2,5 млн человек по всему миру. «Мы думаем, что это будет очень длинный марафон, не короткий спринт», — заявил в интервью РБК гендиректор Enel Франческо Стараче. Он увлекается велоспортом, но с 13 марта сидит на строгом карантине и работает из дома.

«Мы должны быть готовы к работе в гибридной ситуации, когда часть людей выполняют работу, которая может быть сделана без проблем в домашних условиях, им лучше оставаться дома. Но другие должны будут работать на местах — в каких условиях, с какими мерами защиты, на основе каких правил?» — отметил Стараче. По его словам, гибридная ситуация предполагает, что даже при условии ослабления ограничений люди смогут выходить на улицу, но должны соблюдать меры предосторожности, а также использовать новые способы общения, преимущественно дистанционного.

Сейчас руководство Enel готовит компанию к трансформации, чтобы работать в этой гибридной ситуации, которая, «возможно, продлится до Рождества». «Я думаю, что это займет намного больше времени, чем многие думают. Мы должны быть готовы работать в таких условиях как можно дольше», — сказал он.

Топ-менеджер объяснил, что к концу 2020 года должна быть разработана система вакцинации, поэтому определенные антивирусные ограничения будут продолжать действовать до Рождества.