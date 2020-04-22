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Глава Enel предупредил о «длинном марафоне» ограничений из-за вируса

Ограничения могут продлиться до католического Рождества, считает глава итальянской энергокомпании Enel Франческо Стараче. Столько времени потребуется для разработки системы вакцинации
Энел Россия ENRU ₽0,8765 +0,69% Купить
Франческо Стараче (Фото: Max Rossi / Reuters)

Пока нет ответа на вопрос, когда закончится эпидемия коронавируса, которым уже заразились 2,5 млн человек по всему миру. «Мы думаем, что это будет очень длинный марафон, не короткий спринт», — заявил в интервью РБК гендиректор Enel Франческо Стараче. Он увлекается велоспортом, но с 13 марта сидит на строгом карантине и работает из дома.

«Мы должны быть готовы к работе в гибридной ситуации, когда часть людей выполняют работу, которая может быть сделана без проблем в домашних условиях, им лучше оставаться дома. Но другие должны будут работать на местах — в каких условиях, с какими мерами защиты, на основе каких правил?» — отметил Стараче. По его словам, гибридная ситуация предполагает, что даже при условии ослабления ограничений люди смогут выходить на улицу, но должны соблюдать меры предосторожности, а также использовать новые способы общения, преимущественно дистанционного.

Сейчас руководство Enel готовит компанию к трансформации, чтобы работать в этой гибридной ситуации, которая, «возможно, продлится до Рождества». «Я думаю, что это займет намного больше времени, чем многие думают. Мы должны быть готовы работать в таких условиях как можно дольше», — сказал он.

Топ-менеджер объяснил, что к концу 2020 года должна быть разработана система вакцинации, поэтому определенные антивирусные ограничения будут продолжать действовать до Рождества.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Enel — крупнейшая в Европе энергокомпания по размеру рыночной капитализации (€62,95 млрд) со штаб-квартирой в Риме, она присутствует в 32 странах. Группа Enel управляет электростанциями мощностью более 88 ГВт, из них больше половины, 45,9 ГВт, — «зеленая» генерация под управлением Enel Green Power. В России компании принадлежит 56,4% энергокомпании «Энел Россия», которая владеет тремя ГРЭС — Конаковской, Среднеуральской и Невинномысской общей мощностью 5,6 ГВт и строит три ветроэлектростанции общей стоимостью около €500 млн.

«Мы совершенно счастливы работать в России, мы заинтересованы в развитии сектора возобновляемых источников энергии. Это долгосрочные инвестиции, это не происходит за один день», — сказал Стараче. «В России все требует большого пространства и масштаба, на такие проекты уходит несколько лет. Нас это полностью устраивает, мы остаемся в России и продолжаем работать над этим», — добавил он.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: коронавирус
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