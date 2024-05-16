Власти разработали план развития срочного рынка топлива
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) разработали проект «дорожной карты» по развитию срочного рынка топлива. Документ есть в распоряжении у РБК, его подлинность подтвердил чиновник в одном из ведомств и источник на бирже.
Подготовить такой план к 15 мая поручал вице-премьер Александр Новак. Ожидается, что срочный рынок позволит продавцам и покупателям нивелировать риски резких скачков цен.
Хотя «дорожная карта» рассчитана на 2024–2025 годы, по сути, весь текущий год предполагается отвести под ежемесячный мониторинг срочного рынка, работу над «созданием и модификацией инструментов и технологий срочной торговли», а также «обучающие мероприятия» для заинтересованных сторон.
Все основные решения намечены лишь на следующий год, в частности, это касается вопроса об установлении обязательного норматива продаж топлива на срочном рынке. Задача определить его ответственными ведомствами — Минэнерго и ФАС — намечена на первое полугодие 2025 года. Ранее обсуждалась возможность обязательно направлять 1% нормативных продаж на срочный рынок.
Также в первой половине 2025 года планируется внести изменения в регулирование, после которых компании смогут досрочно обменивать фьючерсную позицию на поставочную и зачитывать эти объемы в счет нормативных продаж.
В Минэнерго на запрос РБК повторили свою прежнюю позицию: ведомство «поддерживает развитие срочного рынка нефтепродуктов», но считает, что «для принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимо проанализировать итоги применения крупными участниками рынка уже действующих инструментов».
Срочный рынок нефтепродуктов является инструментом «страхования ценовых рисков и планирования производственной деятельности», отметили РБК в ФАС. «Сейчас проводится пилотный проект, по результатам которого будут выработаны предложения по его совершенствованию», — пояснили в службе.
В СПбМТСБ сообщили РБК, что «не комментируют непринятые документы». При этом в бирже также отметили, что «срочный рынок — один из действенных способов стабилизации рынка топлива».
«Установленная ФАС и Минэнерго добровольная возможность для доминантов продавать 1% реализуемых на бирже нефтепродуктов в виде поставочных фьючерсов позитивно отражается на показателях биржи. Нефтяные компании и другие участники начали готовиться к выходу на срочный рынок более активно. В то же время компаниям нужно время для адаптации своих корпоративных политик к практике хеджирования рисков на товарном рынке», — прокомментировал заместитель управляющего директора СПбМТСБ Алексей Чечурин.
Сейчас норматив на срочном рынке носит рекомендательный характер. Он действует с марта 2024 года и установлен в размере 1% от обязательных нормативов продаж в основной секции биржи (в секции «Нефтепродукты»). Механизм можно применять к бензину, дизельному топливу и сжиженным углеводородным газам (СУГ), по которым компании обязаны продавать на бирже 15, 16 и 7,5% от объема производства соответственно.
Помимо совершенствования нормативной правовой базы, отдельный блок мероприятий «дорожной карты» отведен под распространение практик использования биржевых производных инструментов на рынке топлива. Предполагается, что ФАС в первой половине 2025 года займется внедрением в учетные политики компаний-производителей таких практик для продажи продукции. Кроме того, вместе с Минэнерго ведомство подготовит рекомендации для производителей и потребителей по применению производных биржевых инструментов для хеджирования, реализации и приобретения нефтепродуктов, а также по раскрытию производителями топлива соответствующей информации в ежегодной отчетности.
По истечении срока этой «дорожной карты» развитие срочного рынка планируется продолжить. Для этого в четвертом квартале 2025 года ведомства и биржа разработают новый план действий на период 2026–2028 годов.
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