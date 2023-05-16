Delivery Club сменит название

«Яндекс» приобрел Delivery Club в прошлом году, однако сервис остается убыточным. В пресс-службе компании анонсировали его ребрендинг и расширение ассортимента товаров, включая электронику и товары для дома

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс» уже этим летом проведет ребрендинг сервиса доставки еды Delivery Club, а также расширит его ассортимент, рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе сервиса.

По данным источника газеты, Delivery Club уже подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Маркет Деливери». В пресс-службе компании информацию подтвердили.

Там подчеркнули, что «Маркет Деливери» будет развивать экспресс-доставку товаров разных категорий. В частности, в каталоге появятся электроника, товары для дома и мелкая бытовая техника. При этом условия доставки и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений.

«Маркет Деливери» также продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов и продовольственных магазинов. В то же время «Яндекс.Еда» сфокусируется на доставке из ресторанов и магазинов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч Карта» для оплаты корпоративного питания, уточнили в пресс-службе.

В прошлом августе «Яндекс» и VK объявили об обмене активами: VK стала собственником сервисов «Дзен» и «Новости», а «Яндексу» достался сервис по доставке еды Delivery Club. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, однако потребовала отсутствия преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих «Яндекс.Еду», по отношению к другим агрегаторам заказов ради «сохранения конкуренции».

В мае стало известно, что от продажи «Дзена» «Яндекс» получил 38,5 млрд руб, примерно столько же компания вложила в Delivery Club в прошлом году. По данным СПАРК, выручка ООО «Деливери клаб» по итогам прошедшего года составила 17,3 млрд руб., убыток — 7,1 млрд руб. «Коммерсантъ» пишет, что «Яндекс» решился на ребрендинг сервиса именно из-за его убыточности.

Сумму инвестиций в ребрендинг в Delivery Club не раскрывают. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил минимальную стоимость вложений примерно в 500 млн руб. Он полагает, что в будущем можно ожидать более тесной связи между «Маркет Деливери» и «Яндекс.Маркетом».

Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов также считает, что обновленный сервис будет развивать экспресс-доставку, в том числе по ассортименту «Яндекс.Маркета».