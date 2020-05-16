В Минфине США попросили прекратить рассмотрение иска Дерипаски о санкциях
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило в суд округа Колумбия прошение о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Соответствующий документ размещен в базе данных судебных документов Court Listener.
В нем ответчики — министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки — просят прекратить рассмотрение дела и отказать Дерипаске в просьбах о снятии санкций. В качестве альтернативы они предлагают вынести решение в упрощенном порядке судопроизводства.
В меморандуме, прикрепленном к просьбе, говорится, что ответчики считают претензии Дерипаски необоснованными. В частности, они отвергают заявление миллиардера о нарушении его права на надлежащее судебное разбирательство, из-за того что он не был достаточно проинформирован.
РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски.