В Минфине США попросили прекратить рассмотрение иска Дерипаски о санкциях

Управление по контролю за иностранными активами считает требования миллиардера необоснованными. Дерипаска пытается оспорить включение в санкционный список США с марта 2019 года

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило в суд округа Колумбия прошение о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Соответствующий документ размещен в базе данных судебных документов Court Listener.

В нем ответчики — министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки — просят прекратить рассмотрение дела и отказать Дерипаске в просьбах о снятии санкций. В качестве альтернативы они предлагают вынести решение в упрощенном порядке судопроизводства.

В меморандуме, прикрепленном к просьбе, говорится, что ответчики считают претензии Дерипаски необоснованными. В частности, они отвергают заявление миллиардера о нарушении его права на надлежащее судебное разбирательство, из-за того что он не был достаточно проинформирован.

РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски.