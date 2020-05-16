Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
УЕФА допустил уменьшение количества принимающих матчи Евро-2020 городов Спорт, 20:09 Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД страны Политика, 20:07 В мэрии Москвы объяснили отказ от раздачи масок риском спекуляций Общество, 19:52 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 19:42 На госуслугах появилась форма для жалоб врачей на невыплаты надбавок Общество, 19:39 В Минфине США попросили прекратить рассмотрение иска Дерипаски о санкциях Бизнес, 19:16 Футболист чемпионата России впервые сдал положительный тест на COVID-19 Спорт, 19:12 СК начал проверку после видео с требованием «закрыть рты» медикам в КЧР Общество, 19:05 Футболист «Боруссии» получил травму на тренировке перед матчем с «Шальке» Спорт, 19:01 Главные автоновости за 2 минуты: Highlander, ОСАГО, Aurus и другое Авто, 18:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая Общество, 18:45 Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби Спорт, 18:32 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 18:30 Прокуратура Северной Осетии выявила нарушения с выплатами медикам Общество, 18:29
Новости без коронавируса ,  
0 

В Минфине США попросили прекратить рассмотрение иска Дерипаски о санкциях

Управление по контролю за иностранными активами считает требования миллиардера необоснованными. Дерипаска пытается оспорить включение в санкционный список США с марта 2019 года
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило в суд округа Колумбия прошение о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Соответствующий документ размещен в базе данных судебных документов Court Listener.

В нем ответчики — министр финансов США Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки — просят прекратить рассмотрение дела и отказать Дерипаске в просьбах о снятии санкций. В качестве альтернативы они предлагают вынести решение в упрощенном порядке судопроизводства.

В меморандуме, прикрепленном к просьбе, говорится, что ответчики считают претензии Дерипаски необоснованными. В частности, они отвергают заявление миллиардера о нарушении его права на надлежащее судебное разбирательство, из-за того что он не был достаточно проинформирован.

РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски.

Минфин США раскрыл основания для введения санкций против Олега Дерипаски
Бизнес
Олег Дерипаска

Специальный советник коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин заявил РБК, что ответчики воспользовались правом ответить на иск миллиардера. «Дерипаска ссылался на то, что ему в нарушение Конституции США не предоставили права на правовую защиту, но такие права есть только у граждан США либо давно и долго там живущих и работающих нерезидентов», — пояснил он. Гландин отметил, что добиться исключения из санкционных списков в судебном порядке практически невозможно. «Только в административном [порядке], как было в марте этого года в случае с ННК Эдуарда Худайнатова или Аркадием Вайнштейном», — подчеркнул Гландин.

США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова
Бизнес
Участок бурения Таналау&nbsp;&laquo;Независимой нефтегазовой компании&raquo;

Дерипаска оспаривает включение в санкционные списки США с весны 2019 года (миллиардер попал под санкции в апреле 2018 года). Среди причин введения санкций власти США называли работу бизнесмена якобы от имени/в интересах «высокопоставленных чиновников» и работу «в энергетическом секторе».

По мнению Дерипаски, санкции были введены незаконно. Ущерб от них он оценил в $7,5 млрд, то есть примерно в 81% своего состояния.

Позже, в июне, Дерипаска потребовал снять с него санкции по основанию «работа в энергетическом секторе», так как ранее он отказался от контроля над группой En+, в которую входит компания «ЕвроСибЭнерго» (владение компанией стало одним из оснований включения в санкционный список).

Компании Дерипаски, включая UC Rusal и En+, попали в санкционный список вместе с миллиардером. Однако с них США сняли санкции еще в январе 2019 года. Тогда же Минфин сообщал, что ограничения, наложенные персонально на Дерипаску, останутся в силе.

В марте 2020 года Минфин США отказался снимать санкции с Дерипаски.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Лисицына
Теги: санкции, Олег Дерипаска
Материалы по теме
Дерипаска попросил OFAC снять с него санкции
Бизнес
Минфин США отказался снимать санкции с Олега Дерипаски
Бизнес
Дерипаска пошутил о ручке после сообщений Минфина США о санкциях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter