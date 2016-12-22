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Путин поручил продумать план развития РЖД за счет ее дивидендов
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Путин поручил продумать план развития РЖД за счет ее дивидендов
Политика, 19:03
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Путин поручил продумать план развития РЖД за счет ее дивидендов

Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать варианты направления прибыли РЖД вместо дивидендов на ее развитие. Такое распоряжение он дал на совещании, которое прошло 24 октября. Список всех поручений опубликован на сайте Кремля.

​«Проработать вопрос направления чистой прибыли ОАО «Российские железные дороги», оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на реализацию проектов по развитию железнодорожного транспорта, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры <...>», — говорится в документе.

На исполнение этой задачи глава государства дал три месяца.

19 октября правительство разрешило РЖД выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям имуществом. Глава железнодорожного монополиста Олег Белозеров говорил, что невозможность выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям, отправляя остальную прибыль на инвестиции, приведет к сокращению инвестпрограммы компании. РЖД просили оставить на своем балансе прибыль и разрешить платить дивиденды только по привилегированным акциям.

Правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 11 октября. Сроки реализации мероприятий — с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2024 года. План разделен на две части — транспортную и энергетическую. Первая оценивается в 6,3 трлн руб. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, 1,57 трлн руб. из этих денег уже было заложено правительством по этой программе, дополнительно из бюджета выделят 1,45 трлн руб. Остальные деньги — примерно 3 трлн руб. — поступят от частных инвестиций. Данных об энергетической части пока нет.

Теги: РЖД , Владимир Путин , дорожная инфраструктура
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