Богатейший человек мира увеличил свое состояние за день на $6,4 млрд

Джефф Безос (Фото: Charles Krupa / AP)

Состояние богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса за день выросло на $6,4 млрд. Это произошло на фоне рекордного роста стоимости акций корпорации, пишет Forbes.

Как отмечает издание, во вторник, 14 апреля, к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена акций Amazon выросла на 5,3%. Таким образом, стоимость одной ценной бумаги составила рекордные $2238.

В связи с этим состояние Безоса, который владеет 11,2% акций Amazon, резко возросло, увеличившись на $6,4 млрд (около 5%) — до $138 млрд. Состояние его бывшей супруги Маккензи Безос, которая при разводе получила долю в компании, также существенно увеличилось. За день она разбогатела на $2,2 млрд, а ее состояние увеличилось до $44,8 млрд.

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