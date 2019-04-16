Инвестор Nord Stream 2 предрек рост уязвимости ЕС из-за задержки проекта

Если запуск «Северного потока-2» будет задерживаться, это ослабит не только энергетическую безопасность, но и конкурентоспособность Европы, уверен глава Wintershall. В задержке проекта Данию ранее обвинила «дочка» «Газпрома»

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Гендиректор одного из инвесторов «Северного потока-2», немецкой компании Wintershall, Марио Мерен предрек ослабление безопасности Европы из-за задержки реализации газового проекта. Об этом через пресс-службу сам он сообщил РБК.

«Проект «Северный поток-2» укрепляет как конкурентоспособность, так и среднесрочную и долгосрочную энергетическую безопасность, особенно с учетом сокращения производства в Европе», — говорится в комментарии Мерена. «Безопасная, прямая и эффективная транспортная инфраструктура является необходимым условием, чтобы природный газ действительно доставлялся туда, где он необходим», — добавил предприниматель, заметив, что Европа нуждается в возможности воспользоваться этой инфраструктурой «как можно скорее».

«Дальнейшая задержка [запуска «Северного потока-2»] ослабит энергетическую безопасность и конкурентоспособность Европы и соответственно будущее Европы», — подчеркнул Марио Мерен.

Ранее в задержке строительства «Северного потока-2» подконтрольная «Газпрому» Nord Stream 2 обвинила Данию. Эта страна, уверены в компании, намеренно пытается задержать завершение проекта. Несмотря на то, что Nord Stream 2 уже дважды подавала заявки на строительство газопровода в экономической зоне Дании, Датское энергетическое агентство, по информации пресс-службы, в конце марта поручило компании включить в экологическую оценку маршрут прокладки южнее Борнхольма.