Новым президентом АвтоВАЗа станет выходец из румынского Renault

С 1 июня новым президентом АвтоВАЗа станет глава румынской Renault Ив Каракатзанис. Николя Мор, пришедший в компанию также из румынской «дочки» Renault, продолжит курировать ее финансовое оздоровление в качестве зампреда совета

Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие «Ростеха» и Renault), владеющая 83,5% АвтоВАЗа, утвердила кандидатуру нового президента автоконцерна: с 1 июня им станет Ив Каракатзанис. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. Представитель Renault подтвердил РБК назначение.

Каракатзанис является гендиректором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

​Николя Мор, который пришел на пост главы АвтоВАЗа в апреле 2016 года также из Renault Румыния, сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента французской компании и руководителя региона Евразия. К этим обязанностям он приступил 1 января 2018 года.

Мор также останется зампредом совета дирекоторов АвтоВАЗа и продолжит контролировать финансовое оздоровление автоконцерна и выполнять среднесрочный план развития, говорится в сообщении «Ростеха».

Председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что автоконцерн в рамках реализации плана развития уже добился повышения продаж и значительно улучшил финансовые результаты за 2017 год. «С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты на уровне компании и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку — все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития», — сказал он.

«Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач», — отметил Мор. Он добавил, что с оптимизмом смотрит на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе.

Ив Каракатзанис (Фото: пресс-служба Renault)

Николя Мор в апреле 2016 года сменил на посту президента АвтоВАЗа шведа Бу Андерссона. Перед ним были поставлены задачи по выводу компании из кризисной ситуации и сокращению долговой нагрузки: по итогам 2015 года завод получил рекордный за всю историю убыток — 74 млрд руб., а его общий долг к сентябрю 2016-го достиг 104 млрд руб. ​В декабре того же года АвтоВАЗ начался процесс рекапитализации, по результатам которого планируется очистить автоконцерн от долгов. По итогам 2017 года АвтоВАЗ увеличил консолидированную выручку по МСФО на 22%, до 225,6 млрд ​руб., чистый убыток автоконцерна сократился в 4,6 раза, до 9,7 млрд руб.

6 февраля​ глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Николя Мор покинет компанию, но конкретных сроков не назвал. 28 февраля представитель Renault сказал РБК, что Мор продолжит курировать модернизацию АвтоВАЗа в качестве главы региона Евразия группы Renault.

11 апреля Чемезов заявил, что в апреле 2018 года завершается второй этап финансового оздоровления автоконцерна, в рамках которого в его акции конвертирован долг на общую сумму 61,4 млрд руб., а «Ростех» и Renault переуступили права требования по долгам на 30,7 млрд руб. альянсу Rostec Auto BV. ​Полностью рекапитализация АвтоВАЗа на общую сумму 107 млрд руб. закончится в октябре 2018 года.