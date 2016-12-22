Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,78 61,35 EUR Нал. 77,55 75,87 USD Бирж. 61,92 -0,13 EUR Бирж. 76,52 -0,03 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8091,00 -36,60 MOEX 2162,34 -0,59% RTS 1100,09 -0,40% Brent 71,61 -1,39% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7235,74 -0,40%
Новым президентом АвтоВАЗа станет выходец из румынского Renault
Лента новостей
Как происходит цифровая трансформация нефтегазовой отрасли 12:58, Партнерский материал Врачи из Петербурга попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» 12:47, Политика Из музея в Москве украли сурдобарокамеру для тренировки космонавтов 12:45, Общество Дворкович похвалил законопроект об ответных мерах на санкции США 12:43, Политика Энергетическое прогнозирование: куда ведет отказ от ископаемого топлива 12:35, Партнерский материал Огонь, матрас, медные трубы: как потерять все и построить частный город 12:33, Свое дело Противники назначения Саргсяна премьером Армении перекрыли центр Еревана 12:27, Политика СК начал проверку по факту смерти журналиста в Екатеринбурге 12:27, Общество Кремль начнет использовать ICQ для замены заблокированного Telegram 12:26, Технологии и медиа Москвичей предупредили о превышении порога запаха сероводорода 12:23, Общество Экс-советника главы «Воентелекома» перевели под домашний арест 12:12, Общество Cтраховой передел: региональные компании выходят на московский рынок 12:11, Партнерский материал Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram 12:06, Технологии и медиа МЧС нашло 140 тыс. нарушений в ходе проверки после пожара в Кемерово 12:05, Общество Пора покупать: криптовалюта Ethereum подорожала до $515 12:05, Крипто Новым вице-президентом Сбербанка станет глава Alibaba в России 12:02, Технологии и медиа Новым президентом АвтоВАЗа станет выходец из румынского Renault 12:00, Бизнес Защита обжаловала арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного 11:52, Общество Москва и Петербург оказались в конце мирового рейтинга роста цен на жилье 11:50, Недвижимость В Москве задержали руководителя НПФ по обвинению в хищении 1,5 млрд руб. 11:48, Общество Rusal на Гонконгской бирже подешевел со времен IPO в 8 раз 11:44, Бизнес Против сборной России на ЧМ-2018 сыграет 45-летний египетский вратарь 11:41, Спорт ЦБ допустил введение ограничений на кредитование компаний в валюте 11:38, Экономика Какой автомобиль можно купить за 2 млн руб.: выбор редакции Autonews.ru 11:36, Авто Джонсон не стал связывать удары по Сирии с планами смены режима Асада 11:35, Политика МЧС создаст черные списки закрывшихся на время пожарных проверок ТЦ 11:33, Общество
Новым президентом АвтоВАЗа станет выходец из румынского Renault
Бизнес, 12:00
0
Новым президентом АвтоВАЗа станет выходец из румынского Renault
С 1 июня новым президентом АвтоВАЗа станет глава румынской Renault Ив Каракатзанис. Николя Мор, пришедший в компанию также из румынской «дочки» Renault, продолжит курировать ее финансовое оздоровление в качестве зампреда совета
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие «Ростеха» и Renault), владеющая 83,5% АвтоВАЗа, утвердила кандидатуру нового президента автоконцерна: с 1 июня им станет Ив Каракатзанис. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. Представитель Renault подтвердил РБК назначение.

Каракатзанис является гендиректором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

​Николя Мор, который пришел на пост главы АвтоВАЗа в апреле 2016 года также из Renault Румыния, сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента французской компании и руководителя региона Евразия. К этим обязанностям он приступил 1 января 2018 года.

Мор также останется зампредом совета дирекоторов АвтоВАЗа и продолжит контролировать финансовое оздоровление автоконцерна и выполнять среднесрочный план развития, говорится в сообщении «Ростеха». 

Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»
Бизнес

Председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что автоконцерн в рамках реализации плана развития уже добился повышения продаж и значительно улучшил финансовые результаты за 2017 год. «С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты на уровне компании и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку — все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития», — сказал он.

«Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач», — отметил Мор. Он добавил, что с оптимизмом смотрит на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе.

Ив Каракатзанис (Фото: пресс-служба Renault)

Николя Мор в апреле 2016 года сменил на посту президента АвтоВАЗа шведа Бу Андерссона. Перед ним были поставлены задачи по выводу компании из кризисной ситуации и сокращению долговой нагрузки: по итогам 2015 года завод получил рекордный за всю историю убыток — 74 млрд руб., а его общий долг к сентябрю 2016-го достиг 104 млрд руб. ​В декабре того же года АвтоВАЗ начался процесс рекапитализации, по результатам которого планируется очистить автоконцерн от долгов. По итогам 2017 года АвтоВАЗ увеличил консолидированную выручку по МСФО на 22%, до 225,6 млрд ​руб., чистый убыток автоконцерна сократился в 4,6 раза, до 9,7 млрд руб.

6 февраля​ глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Николя Мор покинет компанию, но конкретных сроков не назвал. 28 февраля представитель Renault сказал РБК, что Мор продолжит курировать модернизацию АвтоВАЗа в качестве главы региона Евразия группы Renault.

11 апреля Чемезов заявил, что в апреле 2018 года завершается второй этап финансового оздоровления автоконцерна, в рамках которого в его акции конвертирован долг на общую сумму 61,4 млрд руб., а «Ростех» и Renault переуступили права требования по долгам на 30,7 млрд руб. альянсу Rostec Auto BV. ​Полностью рекапитализация АвтоВАЗа на общую сумму 107 млрд руб. закончится в октябре 2018 года.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Ростех» , Renault , Николя Мор , АвтоВАЗ
Главное
Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram Технологии и медиа
Материалы по теме
«Ростех» назвал дату завершения реструктуризации долгов АвтоВАЗа Бизнес
АвтоВАЗ отчитался о росте продаж Lada в марте на 22% Бизнес
Николя Мор продолжит модернизацию АвтоВАЗа после назначения в Renault Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.