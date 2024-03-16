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В США самолет Boeing 737 приземлился без внешней панели

Самолет Boeing 737-800 приземлился в штате Орегон без внешней панели

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в городе Медфорд американского штата Орегон без внешней панели, сообщает Fox News с ссылкой на представителя компании.

Рейс вылетел из Сан-Франциско и благополучно приземлился в пункте назначения — международном аэропорту Роуг Вэлли — Медфорд — около 13:45 по местному времени (23:45 мск) 15 марта.

Инспекция обнаружила, что на самолете нет внешней панели, лишь в ходе послеполетной проверки, уточнила Associated Press (AP) директор аэропорта.

После этого аэропорт приостановил работу, и взлетно-посадочную полосу и аэродром проверили на наличие утерянной части обшивки, однако ничего не было обнаружено.

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Теги
Boeing 737-800 США штат Орегон Сан-Франциско United Airlines самолет
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