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Для основателя обанкротившейся криптобиржи FTX запросили полвека тюрьмы

Прокуратура запросила для основателя криптобиржи FTX до 50 лет тюрьмы
Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве на $8 млрд, обмане клиентов и сговоре с целью отмывания денег, максимальный срок по этим статьям составляет 110 лет. Он не признал вину
Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид (Фото: Amanda Perobelli / Reuters)

Прокуроры в США потребовали назначить Сэму Бэнкману-Фриду, основателю рухнувшей криптобиржи FTX, от 40 до 50 лет лишения свободы, сообщает Axios со ссылкой на судебные документы. Приговор ему должны вынести 28 марта.

В ноябре 2023 года суд присяжных признал Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве на общую сумму $8 млрд, обмане клиентов и кредиторов и сговоре с целью отмывания денег. По мнению прокурора Дамиана Уильямса, такой длительный срок «позволит обвиняемому выйти на свободу, когда общество будет уверено, что он больше не станет мошенничать и обманывать». Бэнкману-Фриду 32 года.

Фигурант дела FTX призналась в обмане инвесторов криптобиржи
Бизнес
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Установленный законом максимальный срок заключения по обвинению основателя FTX составляет 110 лет, отмечает Reuters. Адвокат Марк Мукаси назвал это варварством и попросил назначить своему подзащитному как можно более мягкое наказание — не более шести с половиной лет тюрьмы. Бэнкман-Фрид отверг вменяемые ему обвинения, хотя признал, что допустил ошибки в управлении FTX.

FTX была создана в 2019 году. К 2021 году размер ее выручки составил $1,02 млрд, к зиме 2022 года число пользователей по всему миру достигло 5 млн. Проблемы у биржи начались после расследования ресурса CoinDesk о неплатежеспособности FTX. Инвесторы начали выводить средства, стоимость собственного криптотокена биржи FTT упала, а Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов».

Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста генерального директора, а FTX подала заявление о банкротстве. Площадка подала в суд на основателя и других бывших руководителей, обвинив их в присвоении более $1 млрд в месяцы, предшествовавшие краху биржи.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
криптовалютная биржа мошенничество FTX приговор
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