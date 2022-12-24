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Фигурант дела FTX призналась в обмане инвесторов криптобиржи

Экс-глава Alameda Эллисон призналась в обмане инвесторов криптобиржи FTX
Сооснователь криптобиржи FTX отрицал, что знал об обмане инвесторов, однако другая обвиняемая призналась, что они сознательно вводили кредиторов в заблуждение
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон призналась, что вместе с соучредителем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом сознательно вводили инвесторов в заблуждение относительно масштабов долга перед криптовалютной биржей, пишет Bloomberg. По ее словам, ей было известно о незаконности таких действий.

«Я знала, что с 2019 по 2022 годы у Alameda был доступ к кредитной линии FTX. На практике эта договоренность позволяла Alameda неограниченно использовать заемные средства, при этом без необходимости размещения залога, без отражения отрицательного баланса и без маржинальных требований в протоколах ликвидации FTX.com», — сказала она.

Эллисон, Бэнкмана-Фрида и другого соучредителя FTX Гэри Ванга обвиняют в мошенничестве в связи с крахом криптобиржи. По версии обвинения, Бэнкмана-Фрида тратил средства клиентов на дорогие офисные помещения и недвижимость на Багамских островах, а также вливал их в спекулятивные венчурные инвестиции. Комиссия по ценным бумагам США считает, что Ванг и Эллисон, выполняя свои функции в Alameda и FTX, были активными соучастниками Бэнкману-Фрида в схеме по обману инвесторов FTX.

Согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по указанию Бэнкмана-Фрида Эллисон брала от лица Alameda средства у внешних кредиторов под обеспечение биржи FTT, при этом руководство FTX манипулировало ценой нативного токена FTT, закупая его в больших объемах на открытом рынке и взвинчивая цену. Alameda не смогла выполнить свои обязательства, когда кредиторы стали требовать возвращения займов, Эллисон в связи с этим использовала средства клиентов FTX для покрытия обязательств. Бэнкман-Фрид, Эллисон и Ванг продолжали вводить в заблуждение инвесторов практически до самого момента подачи заявления о банкротстве, считают следователи.

Ванг и Эллисон признали вину в конце декабря, договорившись сотрудничать со следствием. Однако Бэнкман-Фрид настаивал, что не знал о происходящем. «Я ожидаю, что ему будет [теперь] сложнее говорить, что он ничего не знал о планах Вана», — заявила бывший федеральный прокурор Нью-Йорка Сара Пол. Основатель FTX вышел под залог в $250 млн



 

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