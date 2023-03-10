«Газпром» объявил о перестановках в руководстве

Новым главой «Газпром экспорта» стал Дмитрий Хандога, который будет совмещать эту работу с руководством внешнеэкономическим департаментом. Елена Бурмистрова, возглавлявшая «Газпром экспорт», будет руководить Газпромбанком

Виталий Маркелов (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

«Газпром» объявил о кадровых перестановках среди топ-менеджеров, сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале компании.

Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления «Газпрома» и генерального директора «Газпром экспорта», стала первым вице-президентом Газпромбанк. Экспортную "дочку" она возглавляла с июля 2014 года.

Куратором деятельности «Газпрома» на газовом рынке будет заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, который уже отвечает за российский рынок и часть экспортных направлений по контрактам, заключенным с головной компанией. Маркелов уже отвечает за российский рынок и часть экспортных направлений, контракты по которым заключены с головной компанией. Он является членом правления «Газпром» с 2012 года. До сих пор он курировал производственный блок, включая вопросы разведки и добычи углеводородов, транспортировки и подземного хранения газа, переработки углеводородов, реализации углеводородов и продуктов их переработки на внутреннем рынке; электроэнергетику, а также вопросы взаимодействия с органами власти.

Кроме кадровых, компания произвела также и структурные изменения:

Департамент 512, который отвечает за внешнеэкономическую деятельность, будет теперь именоваться департаментом 312, а его начальник Дмитрий Хандога по совместительству будет исполнять обязанности генерального директора «Газпром экспорта».

Материал дополняется