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«Газпром» снизил объем транзита газа через Украину

«Газпром» сократил транзит газа через Украину по ГИС «Суджа»
«Газпром» GAZP ₽160,04 -0,73% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину до 39,6 млн куб. м на 11 марта через газоизмерительную станцию «Суджа», следует из предоставленных компанией данных. За 10 марта компания поставила через станцию 42,4 млн куб. м.

В начале этого года «Газпром» снижал объемы прокачки газа через территорию Украины, но с февраля начал ее увеличивать — 1 февраля транзит вырос сразу на 20% — с 24,5 до 29,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в государства Центральной и Западной Европы. При этом поставки через станцию «Сохрановка» украинская сторона перестала принимать почти год назад — в мае 2022 года. Киев пояснил, что станция сейчас контролируется российскими силами.

Топливо из России также следует по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» в страны Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа приостановили в марте 2022 года, по «Северному потоку» — после взрывов в конце сентября.

«Газпром» снизил объем транзита газа через Украину
«Газпром» снизил объем транзита газа через Украину


 

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транзит газа экспорт газа Газпром
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