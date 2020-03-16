Владелец бренда Zara не исключил временного закрытия магазинов в России

Пандемия коронавируса, повлекшая снижение числа покупателей и трудности с доставкой товаров из Китая, может привести к временному закрытию магазинов fashion-ретейлеров. С проблемами столкнулись бренды Zara, Bershka, «Рив Гош»

Крупные ретейлеры, торгующие одеждой, обувью и парфюмерией, рассчитывают получить от владельцев российских торговых центров послабления по арендной плате, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, УК АО «Зара СНГ» — «дочка» компании Inditex, владеющей брендами Zara, Bershka, Pull&bear и др., — направила партнерам обращение, в котором предупредила о возможности временного закрытия магазинов и попросила не взимать за время простоя арендную плату.

Пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, приведшую к резкому снижению посещаемости магазинов и трудностям с доставкой товаров из Китая, в «Зара СНГ» назвали форс-мажором, в связи с чем хотели бы добиться временного изменения условий договоров аренды.

В свою очередь, компания «Ре Трэйдинг», «дочка» LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay), предупредила владельцев ТЦ, что может попросить о снижении ставок аренды после подведения итогов работы в феврале—марте 2020 года.

Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости добавил, что аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».