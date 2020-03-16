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Владелец бренда Zara не исключил временного закрытия магазинов в России

Пандемия коронавируса, повлекшая снижение числа покупателей и трудности с доставкой товаров из Китая, может привести к временному закрытию магазинов fashion-ретейлеров. С проблемами столкнулись бренды Zara, Bershka, «Рив Гош»

Крупные ретейлеры, торгующие одеждой, обувью и парфюмерией, рассчитывают получить от владельцев российских торговых центров послабления по арендной плате, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, УК АО «Зара СНГ» — «дочка» компании Inditex,  владеющей брендами Zara, Bershka, Pull&bear и др., — направила партнерам обращение, в котором предупредила о возможности временного закрытия магазинов и попросила не взимать за время простоя арендную плату. 

Пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, приведшую к резкому снижению посещаемости магазинов и трудностям с доставкой товаров из Китая, в «Зара СНГ» назвали форс-мажором, в связи с чем хотели бы добиться временного изменения условий договоров аренды.

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В свою очередь, компания «Ре Трэйдинг», «дочка» LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay), предупредила владельцев ТЦ, что может попросить о снижении ставок аренды после подведения итогов работы в феврале—марте 2020 года.

Источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости добавил, что аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором назвал распространение COVID-19 «чрезвычайным и неотвратимым обстоятельством», а введенный в связи с этим в столице режим повышенной готовности — «обстоятельством непреодолимой силы» (форс-мажор). Однако адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова пояснила «Коммерсанту», что форс-мажор освобождает должника от ответственности за возможные просрочки и нарушения, только если тот докажет, что они вызваны именно этим обстоятельством. Руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева добавляет, что положения о форс-мажоре могут быть применимы только в случае законодательного решения о временном закрытии торговых центров.

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Бизнес

Данные Shopping Index, рассчитываемого компанией Watcom Group, свидетельствуют, что число покупателей в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга в преддверии 23 Февраля и 8 Марта заметно уменьшилось. Согласно этим данным, на неделе перед 23 Февраля трафик в торговых центрах столицы упал в годовом исчислении на 8,9%, в ТЦ Петербурга — на 1,3%. Перед 8 Марта падение оказалось более масштабным: в обоих городах число покупателей сократилось на 9,7%.

Падение показателей президент Watcom Group Роман Скороходов связывает в том числе с негативным влиянием на поведение потребителей новостей о распространении COVID-19.

К концу первого полугодия магазины, работающие в сегменте fashion-ретейла, зафиксируют рекордное падение продаж, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, невозможность доставки из Китая товаров весенне-летней коллекции, сложившуюся в связи с распространением коронавируса, дополнительно осложняет то, что из-за теплой зимы ретейлерам не удалось распродать зимнюю коллекцию.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ретейл, Zara, Bershka, коронавирус
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