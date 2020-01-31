Ретейлеры оценили риски сбоя поставок техники из Китая

Ретейлеры ответили на сообщения об угрозе срыва поставок потребительской электроники из-за продления каникул в Китае, вызванного распространением коронавируса.

«На российских складах большой запас гаджетов, которого хватит несколько месяцев бесперебойных поставок. В данный момент мы не ожидаем проблем с поставками, связанных с каникулами на фабриках в Китае», — сообщил РБК пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

В пресс-службе компании «Связной» сказали РБК, что не располагают информацией об изменениях в графике поставок товаров от китайских партнеров. «В настоящий момент все поставки выполняются согласно обязательствам», — заявил представитель компании.

Риск срыва поставок также исключили в группе компаний «М.Видео — Эльдорадо». «На данный момент у нас нет сложностей с ассортиментом и наличием товаров, идут плановые акции и распродажи. По остальным вопросам воздержимся от комментариев», — рассказали РБК в пресс-службе.