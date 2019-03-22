Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Возглавили список миллиардеры Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров. В рейтинг вошли также две женщины — основатель онлайн-магазина Wilberries Татьяна Бакальчук и владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» Наталья Филева

Юрий Мильнер (Фото: Billy H.C. Kwok / Bloomberg)

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.

​Возглавляет список 57-летний миллиардер, основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер (занимает 31-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2018 года по версии Forbes с состоянием $3,7 млрд). Журнал называет его самым влиятельным визионером из России, который пытается стимулировать естественную тягу человека к познанию мира (вместе с Марком Цукербергом, Сергеем Брином, Присциллой Чан и Энн Вожицки он основал премию размером $3 млн для ученых, которые совершили важные исследования в области физики, математики и биологии).

Следом за ним идет основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий с состоянием $3,4 млрд. Замыкает тройку российских предпринимателей, которые изменили представление о стране, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров (58-е место в списке 200 богатейших бизнесменов из России, $2,7 млрд).

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