В «ДОМ.РФ» предупредили о банкротствах застройщиков в 2025 году
Некоторые российские застройщики проводят непродуманную финансовую политику, среди таких возможны банкротства в 2025 году, заявил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг во время онлайн-дискуссии ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков).
«У таких застройщиков мы можем действительно увидеть ряд банкротств в 2025 году, но ни к никакой опасности с точки зрения достройки проектов, с нашей точки зрения, это не приведет, потому что проекты будут переданы на достройку другим застройщикам», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В целом в «ДОМ.РФ» «смотрят на 2025 год с оптимизмом, несмотря на невысокие показатели продаж». Ожидается выдача 1-2 млн ипотечных кредитов примерно на 4 трлн руб., а половина строящегося на этот период жилья уже распродана, сказал эксперт.
«По базовому сценарию Минэкономразвития и Банка России, в 2026 году ожидается значимое снижение ключевой ставки и нормализация рыночных ставок по ипотеке, что даст большой стимул для спроса на жилье. Риски могут проявиться в 2027 году или в конце 2026-го только в случае, если не будут приняты дополнительные меры поддержки при сохранении ключевой ставки на уровне около 20%», — отметил Гольдберг.
начал повышать ключевую ставку с июля 2024 года из-за ускорения инфляции. К декабрю она достигла рекордных 21% и позже была сохранена на этом уровне. Регулятор объяснял это решение наличием предпосылок для снижения инфляции. Согласно данным Росстата, рост цен по итогам прошлого года составил 9,52%. «ДОМ.РФ» сообщил о сокращении объемов выдачи ипотечных кредитов на 37% в денежном выражении. К середине 2024 года непроданными оставались 76,9 млн кв. м в новостройках.
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