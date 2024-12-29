Как десятки договоров привели к аномальному росту среднего срока ипотеки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Средний срок ипотечных кредитов аномально вырос: если в конце 2023 года он составлял 24 года 3 месяца (291 месяц), то к ноябрю 2024 года — 27 лет 6 месяцев. Это следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучил РБК.

Аномальное увеличение сроков ипотеки во многом связано с изменением структуры выдачи кредитов на жилье в ноябре, объяснил РБК гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин: «Многие игроки в принципе ушли с рынка ипотечного кредитования или резко сократили объемы массового ипотечного кредитования, поэтому «вес» каждого кредита [в статистике] стал более значимым. Подобный рост среднего срока объясняется крайне высокими сроками кредитования буквально по нескольким десяткам ипотечных договоров». Он добавил, что если исключить эти «экстраординарные договоры» из расчета, то средняя продолжительность ипотеки составит 241 месяц (чуть больше 20 лет), то есть по сравнению с октябрем она сократилась.

В то же время средние сроки по другим кредитам (автомобильным и потребительским), достигнув максимума в середине 2024 года, стали снижаться. Если при выдаче автомобильных кредитов средний срок достигал 100 месяцев, то к концу года он снизился до 67 месяцев. При выдаче потребительских — максимум составлял 72 месяца, а потом — снизился до 26.