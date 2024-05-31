HeadHunter начал переговоры о смене штаб-квартиры

Крупнейший рекрутинговый сервис HeadHunter может переехать в бизнес-центр AFI2B рядом со станцией метро «Белорусская». Если сделка по аренде офиса на 10 тыс. кв. м состоится, она станет крупнейшей с начала года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рекрутинговый сервис HeadHunter ведет переговоры с AFI Development об аренде у нее около 10 тыс. кв. м в бизнес-центре AFI2B, который находится на 2-ой Брестской улице рядом со станцией метро «Белорусская». Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с данным объектом. Информацию о переговорах подтвердил и источник, близкий к компании.

Консультанты указывают, что сделка еще не закрыта, однако, находится на продвинутой стадии. Один из них также уточняет, что площадь будущего офиса компании может быть чуть меньше.

В HeadHunter и AFI Development воздержались от комментариев.

Где сейчас находится офис HeadHunter

По словам консультантов, сейчас компания арендует около 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Калибр», расположенном на улице Годовикова рядом со станцией метро «Алексеевская». Новый офис она начала искать в связи с увеличением количества сотрудников, поясняют консультанты. К примеру, из отчетности группы по МСФО за первый квартал 2024 года следует, что ее расходы на персонал выросли на 23% год к году, потому что сотрудников стало больше на 276 человек, и был проведен индексация зарплаты.

HeadHunter — крупнейший в России сервис по поиску работы и сотрудников и один из крупнейших в мире, говорится в информации на его сайте. Выручка HeadHunter Group по МСФО в первом квартале 2024 года выросла год к году на 55,4% — до 8,63 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в два раза — до 4,91 млрд руб.

Кому принадлежит HeadHunter В 2023 году HeadHunter начал процедуру редомициляции, в рамках которой меняет юридикцию с Кипра на Калининградскую область. В октябре в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области была зарегистрирована международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер». Этой компании в результате первого этапа реструктуризации принадлежит 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC (или 73,2% акционерного капитала Headhunter Group PLC, не включая казначейские акции). Информация о бенефициарах МКАО не раскрывается. В апреле 2024 года МКАО сообщила о появлении у нее трех новых акционеров, чьи имена и доли не раскрываются. Владельцем 12,7% акций стал сейшельский офшор Ajax Private, чьи конечные бенефициары неизвестны. Еще 10,33% акций получил бизнесмен Леван Назаров, который владеет ими через подконтрольные ему компании «Квикстеп» и «Эквилибриум Капитал». Кроме того, 8% акций перешли «Новым проектам», подконтрольным предпринимателю Одиссею Гаврилову. До проведения реструктуризации HeadHunter сообщал, что его крупнейшим акционером была Kismet Group Ивана Таврина с долей 22,8%, говорилось в последней доступной отчетности компании по РСБУ, которая была опубликована еще в апреле 2023 года. Еще 9,3% было у Elbrus Capital, а 67,8% находилось в свободном обращении. Kismet Group появилась в составе акционеров в середине января 2023 года.

Как оценивают сделку эксперты

Решение компании по аренде площадей в AFI2B скорее всего связано с увеличением штата и отсутствием возможности для расширения в «Калибре», полагает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Кроме того, оно могло быть обусловлено и желанием HeadHunter улучшить качество своего офиса, в том числе для привлечения новых сотрудников, говорит партнер Ricci | Офисы Дмитрий Жидков. По его словам, в условиях дефицита кадров это дополнительное конкурентное преимущество для работодателя. IT и телеком-компании сейчас предпочитают арендовать или покупать качественные объекты класса «А» и «Prime», добавляет руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. А AFI2B находится в одном из наиболее востребованных и развитых деловых кластеров Москвы, напоминает эксперт.

Ставка аренды в AFI2B на данный момент составляет около 40 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и расходов на эксплуатацию), указывает Жидков. Белова говорит о 42 тыс. руб. за кв. в год, а также порядка 9,5 тыс. руб за кв. м в год на эксплуатационные расходы. Таким образом, ежегодно новый офис будет обходиться HeadHunter в 400-420 млн руб. Впрочем, Жидков не исключает, что компания могла рассчитывать и на дисконт в связи с большим объемом арендуемой площади.

Если сделка будет закрыта, то она станет крупнейшей на столичном офисном рынке с начала года с точки зрения аренды, говорят консультанты. Среди примеров других крупных сделок — аренда Российским энергетическим агентством 7,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Литис», по данным IBC Real Estate. А Национальная авиационно-сервисная компания (НАСК) займет порядка 7 тыс кв. м в комплексе «Березка».