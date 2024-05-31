 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 
Эксклюзив

HeadHunter начал переговоры о смене штаб-квартиры

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Крупнейший рекрутинговый сервис HeadHunter может переехать в бизнес-центр AFI2B рядом со станцией метро «Белорусская». Если сделка по аренде офиса на 10 тыс. кв. м состоится, она станет крупнейшей с начала года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рекрутинговый сервис HeadHunter ведет переговоры с AFI Development об аренде у нее около 10 тыс. кв. м в бизнес-центре AFI2B, который находится на 2-ой Брестской улице рядом со станцией метро «Белорусская». Об этом РБК рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с данным объектом. Информацию о переговорах подтвердил и источник, близкий к компании.

Консультанты указывают, что сделка еще не закрыта, однако, находится на продвинутой стадии. Один из них также уточняет, что площадь будущего офиса компании может быть чуть меньше.

В HeadHunter и AFI Development воздержались от комментариев.

Где сейчас находится офис HeadHunter

По словам консультантов, сейчас компания арендует около 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Калибр», расположенном на улице Годовикова рядом со станцией метро «Алексеевская». Новый офис она начала искать в связи с увеличением количества сотрудников, поясняют консультанты. К примеру, из отчетности группы по МСФО за первый квартал 2024 года следует, что ее расходы на персонал выросли на 23% год к году, потому что сотрудников стало больше на 276 человек, и был проведен индексация зарплаты.

Крупнейший аудитор в России нашел новую штаб-квартиру
Бизнес
Вид на здание&nbsp;Alcon III

HeadHunter — крупнейший в России сервис по поиску работы и сотрудников и один из крупнейших в мире, говорится в информации на его сайте. Выручка HeadHunter Group по МСФО в первом квартале 2024 года выросла год к году на 55,4% — до 8,63 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась в два раза — до 4,91 млрд руб.

Кому принадлежит HeadHunter

В 2023 году HeadHunter начал процедуру редомициляции, в рамках которой меняет юридикцию с Кипра на Калининградскую область. В октябре в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области была зарегистрирована международная компания акционерное общество (МКАО) «Хэдхантер». Этой компании в результате первого этапа реструктуризации принадлежит 72,7% акционерного капитала Headhunter Group PLC (или 73,2% акционерного капитала Headhunter Group PLC, не включая казначейские акции). Информация о бенефициарах МКАО не раскрывается.

В апреле 2024 года МКАО сообщила о появлении у нее трех новых акционеров, чьи имена и доли не раскрываются. Владельцем 12,7% акций стал сейшельский офшор Ajax Private, чьи конечные бенефициары неизвестны. Еще 10,33% акций получил бизнесмен Леван Назаров, который владеет ими через подконтрольные ему компании «Квикстеп» и «Эквилибриум Капитал». Кроме того, 8% акций перешли «Новым проектам», подконтрольным предпринимателю Одиссею Гаврилову.

До проведения реструктуризации HeadHunter сообщал, что его крупнейшим акционером была Kismet Group Ивана Таврина с долей 22,8%, говорилось в последней доступной отчетности компании по РСБУ, которая была опубликована еще в апреле 2023 года. Еще 9,3% было у Elbrus Capital, а 67,8% находилось в свободном обращении. Kismet Group появилась в составе акционеров в середине января 2023 года.

Как оценивают сделку эксперты

Решение компании по аренде площадей в AFI2B скорее всего связано с увеличением штата и отсутствием возможности для расширения в «Калибре», полагает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Кроме того, оно могло быть обусловлено и желанием HeadHunter улучшить качество своего офиса, в том числе для привлечения новых сотрудников, говорит партнер Ricci | Офисы Дмитрий Жидков. По его словам, в условиях дефицита кадров это дополнительное конкурентное преимущество для работодателя. IT и телеком-компании сейчас предпочитают арендовать или покупать качественные объекты класса «А» и «Prime», добавляет руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. А AFI2B находится в одном из наиболее востребованных и развитых деловых кластеров Москвы, напоминает эксперт.

Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках
Бизнес
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ставка аренды в AFI2B на данный момент составляет около 40 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и расходов на эксплуатацию), указывает Жидков. Белова говорит о 42 тыс. руб. за кв. в год, а также порядка 9,5 тыс. руб за кв. м в год на эксплуатационные расходы. Таким образом, ежегодно новый офис будет обходиться HeadHunter в 400-420 млн руб. Впрочем, Жидков не исключает, что компания могла рассчитывать и на дисконт в связи с большим объемом арендуемой площади.

Если сделка будет закрыта, то она станет крупнейшей на столичном офисном рынке с начала года с точки зрения аренды, говорят консультанты. Среди примеров других крупных сделок — аренда Российским энергетическим агентством 7,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Литис», по данным IBC Real Estate. А Национальная авиационно-сервисная компания (НАСК) займет порядка 7 тыс кв. м в комплексе «Березка».

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Дарья Молоткова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
HeadHunter AFI Development офисы
Материалы по теме
Крупнейший аудитор в России нашел новую штаб-квартиру
Бизнес
«Ашан» начал переговоры об аренде бывшей штаб-квартиры Henkel в Москве
Бизнес
HeadHunter объявил о выкупе своих акций
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты Общество, 08:07
Глава ФРИИ рассказал о сломанной модели на венчурном рынке Технологии и медиа, 08:06
Глава ФРИИ — РБК: «На венчурном рынке колоссальная нехватка денег» Технологии и медиа, 08:00
Что высокий потребительский спрос значит для ставки ЦБ и курса рубля Pro, 07:53
«Укрэнерго» предупредило о возможном возобновлении отключений света Политика, 07:48
Над Краснодарским краем сбили пять «Нептунов» и 29 дронов Политика, 07:45
Чемпион регулярки НХЛ оказался в шаге от вылета из плей-офф Спорт, 07:38
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
HeadHunter начал переговоры о смене штаб-квартиры Бизнес, 07:30
США призовут к «решительному выбору» по Китаю из-за России Политика, 07:28
Россиянка в 17 лет обыграла экс-первую ракетку мира на «Ролан Гаррос» Спорт, 07:17
Два сотрудника нефтебазы в Темрюкском районе пострадали из-за атаки дрона Политика, 07:13
Эксперты оценили экономические последствия изменения налоговой системы Экономика, 07:00
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушили Общество, 06:57
В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова Политика, 06:39