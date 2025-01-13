Wildberries начал переговоры об аренде офиса рядом с Савеловским вокзалом

Wildberries и Russ обсуждают аренду офиса металлургического холдинга «Новосталь-М» рядом с Савеловским вокзалом. Сделка планируется на фоне увеличения числа проектов и расширения штата объединенной компании

Деловой комплекс Stone Towers (Фото: stone_developer / Telegram)

Объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ — РВБ — договаривается с металлургическим холдингом «Новосталь-М» об аренде у него площадей в здании делового комплекса Stone Towers, расположенного рядом с Савеловским вокзалом. Об этом РБК рассказали три консультанта на рынке недвижимости, работавшие с этим объектом.

По словам источников, сейчас идет обсуждение деталей возможного соглашения, никакие обязывающие документы между сторонами пока не подписаны. Один из собеседников указывает, что РВБ может полностью снять офис металлургической компании (общая площадь — 14 тыс. кв. м), другой не исключает, что «Новосталь-М» продолжит занимать часть помещений.

Представитель РВБ пояснил РБК, что в связи с активным расширением пула проектов и стабильным наймом сотрудников компания ведет различные переговоры по аренде офисных помещений, в том числе и по Stone Towers. В пресс-службе «Новосталь-М» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Как объединялись Wildberries и Russ Wildberries — крупнейший российский маркетплейс, который был основан в 2004 году на тот момент состоявшими в браке Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. По итогам 2023 года чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб., что на 87% больше, чем в 2022 году, выручка — 538,7 млрд руб. (плюс 69,8% год к году). Russ, в свою очередь, — крупнейший в стране оператор наружной рекламы с выручкой головной компании ООО «Русс Аутдор» 28 млрд руб. и чистой прибылью 4,9 млрд руб. В середине июня 2024 года Wildberries объявила об объединении с Russ для «создания цифровой торговой платформы», которая должна стать «конкурентом» американским Amazon и Alphabet, а также китайской Alibaba и японскому SoftBank. Для этого было организовано совместное предприятие — ООО «РВБ» учредителями которого выступают ООО «Вайлдберриз» (65%) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). К середине июля ООО «Вайлдберриз» перевело на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц, в их числе — региональные отделения во Владивостоке, Оренбурге, Нижнем Новгороде.

Какие еще офисы рассматривали Wildberries и Russ

После объединения РВБ начала искать офис под размещение своей штаб-квартиры. В частности, в начале августа прошлого года источники РБК сообщали, что она рассматривает возможность аренды порядка 30 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» на Лесной улице. «Ведомости» писали о планах РВБ купить комплекс «Империя II» в деловом центре «Москва-сити». Но в итоге эти сделки не состоялись, напоминают собеседники РБК.

Но в конце 2024 года объединенная компания все же договорилась о покупке другого объекта в «Москва-сити» — строящегося небоскреба высотой 398 м рядом с мостом «Багратион». Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год. До этого момента РВБ понадобятся и другие офисные площади, подчеркивают консультанты.

Сейчас офисы Wildberries находятся в различных районах Москвы, напоминают собеседники РБК. По подсчетам исполнительного директора Remain Александра Богданова, суммарно маркетплейс арендует в столице около 24 тыс. кв. м. Например, летом 2023 года онлайн-ретейлер снял бывшие площади Apple (около 4 тыс. кв. м) в комплексе «Романов двор» в центре Москвы. В конце декабря того же года договорился с Ozon о субаренде около 6 тыс. кв. м (839 рабочих мест) в бизнес-центре «Искра-парк» на Ленинградском проспекте. Партнер NF Group Мария Зимина указывает, что Wildberries также занимает 2,3 тыс. кв. м в комплексе «Белые Сады», 2,3 тыс. кв. м в DM Tower и 1,5 тыс. кв. м в «Красной розе». Офис Russ по-прежнему расположен в «ВТБ Арена парк» рядом со станцией метро «Динамо» на севере столицы.

Что говорят эксперты

«Новосталь-М» стала владельцем башни в Stone Towers осенью 2022 года. Сумма сделки с девелопером Stone тогда оценивалась в 3,5-5 млрд руб. Но уже спустя год компания начала искать покупателей на этот актив. Такое решение источники «Коммерсанта» объясняли тем, что холдингу понадобились дополнительные средства на развитие бизнеса. Среди претендентов на объект издание называло структуры ЛУКОЙЛа, которые в итоге от его приобретения отказались.

Решение «Новосталь-М» о сдаче офисов в аренду опрошенные РБК консультанты связывают с несколькими факторами. Холдинг мог изначально приобрести целое здание под себя, но впоследствии прийти к выводу, что такой большой объект под собственные нужды ему не нужен, рассуждает руководитель по работе с собственниками Ricci | Офисы Антон Грязнов. Ставку аренды здесь он оценивает примерно в 50 тыс. руб. за кв. м в год «в бетоне» и в 65 тыс. руб. за кв. м в год — с отделкой. Богданов из Remain говорит о 60-65 тыс. руб. за кв. м в год (включая операционные расходы и НДС).

Интерес именно к этому объекту может быть связан с тем, что это современный бизнес-центр, расположенный рядом с важными транспортными артериями — Третьим транспортным кольцом и Бутырским валом, объясняет руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Он также напоминает, что рядом находится метро «Савеловская» и МЦД. К тому же найти сейчас бизнес-центр подобной площади в Москве не просто, отмечают эксперты. Доля свободных помещений на столичном офисном рынке по итогам 2024 года, по данным CORE.XP, может составить порядка 4,3%.