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В Думе призвали Мишустина запретить ввоз пива из «недружественных» стран

Депутат Диденко предложил запретить поставки в Россию пива из США, ЕС и Канады
Депутат Диденко предложил правительству включить пиво в список продукции, запрещенной к поставкам из Германии, Литвы и других признанных недружественными стран. Производители оценили долю импортного пива в структуре продаж в 4%
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, замруководителя фракции ЛДПР, предложил запретить поставки в Россию пива и пивных напитков из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение депутата к премьеру Михаилу Мишустину.

Парламентарий просит включить пиво в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из стран, которые власти считают недружественными. Он объяснил свои действия тем, что государства, увеличивая поставки в Россию, «зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, налоговые отчисления от которых идут в том числе на поддержку ВСУ»; страны критикуют политику Москвы и поддерживают экономические санкции, заявил он.

В 2023 году крупнейшим поставщиком пива стала Германия: по сравнению с 2022-м поставки из этой страны выросли на 32%, до $96 млн, следовало из подсчетов «РИА Новости». В первую пятерку также вошли Литва (около 15% всех поставок, $36,5 млн), Латвия ($34,4 млн), Бельгия и Чехия, писало агентство.

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Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

По мнению Диденко, запрет пива из этих государств «пойдет [России] только на пользу», поможет отечественным производителям и поставщикам из дружественных стран. «Импортная продукция в этой сфере занимает лишь порядка 6% рынка», — заявил он газете.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков, ссылаясь на данные NielsenIQ, сообщили, что за три квартала 2023 года доля импортного пива в структуре продаж составила 4%. Организация считает, что необходимо стимулировать местных производителей «к увеличению объемов производства именно российского пива и формирование предпочтений нашего потребителя к локальным сортам».

По итогам девяти месяцев 2023 года производство пива и пивных напитков в России упало год к году на 1,45%, до 625,6 млн дал, писали «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГАИС. В частности, выпуск пива сократился на 1%, до 549,7 млн дал, а пивных напитков — на 4,6%, до 75,9 млн дал.

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Из-за военных действий на Украине об уходе с российского рынка объявил ряд иностранных брендов. Российский бизнес голландского производителя пива Heineken купила группа «Арнест». По указу президента Владимира Путина доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Диденко Госдума пиво Михаил Мишустин список недружественных стран
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