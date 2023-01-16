Эксперты оценили падение рынка газировки в России без Coca-Cola и Pepsi

The Coca-Cola Company и PepsiCo — владельцы одноименных брендов, — остановили производство напитков в России летом 2022 года. По данным NielsenIQ, из-за этого натуральные продажи газировки по итогам года снизились почти на 10%

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Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара: за год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.



За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в России сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

По словам собеседника «Коммерсанта» на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей.

В марте 2022 года владелец бренда популярного напитка — американская The Coca-Cola Company, как и ряд других западных компаний, объявила о приостановке бизнеса в России на фоне начала специальной военной операции на Украине. В соответствии с этим решением партнер The Coca-Cola Company, который производит и продает ее напитки по всему миру, — Coca-Cola Hellenic Bottling Company, остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes. Также о прекращении производства в России в сентябре объявила Американская корпорация PepsiCo (бренды — Pepsi, 7UP и Mountain Dew).

Как отмечали специалисты NielsenIQ в сентябрьском исследовании, после ухода из России популярных производителей газировки в российских магазинах стало продаваться больше аналогов колы. За семь месяцев 2022 года ассортимент напитков со вкусом колы расширился со 169 до 186 брендов, указывали эксперты.