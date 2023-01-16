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Эксперты оценили падение рынка газировки в России без Coca-Cola и Pepsi

«Коммерсантъ»: уход Coca-Cola и Pepsi привел к сокращению количества газировки в России
The Coca-Cola Company и PepsiCo — владельцы одноименных брендов, — остановили производство напитков в России летом 2022 года. По данным NielsenIQ, из-за этого натуральные продажи газировки по итогам года снизились почти на 10%
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара: за год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в России сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

По словам собеседника «Коммерсанта» на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей.

В марте 2022 года владелец бренда популярного напитка — американская The Coca-Cola Company, как и ряд других западных компаний, объявила о приостановке бизнеса в России на фоне начала специальной военной операции на Украине. В соответствии с этим решением партнер The Coca-Cola Company, который производит и продает ее напитки по всему миру, — Coca-Cola Hellenic Bottling Company, остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes. Также о прекращении производства в России в сентябре объявила Американская корпорация PepsiCo (бренды — Pepsi, 7UP и Mountain Dew).

Как отмечали специалисты NielsenIQ в сентябрьском исследовании, после ухода из России популярных производителей газировки в российских магазинах стало продаваться больше аналогов колы. За семь месяцев 2022 года ассортимент напитков со вкусом колы расширился со 169 до 186 брендов, указывали эксперты.

Coca-Cola — самый узнаваемый и популярный бренд газировки у россиян, следует из данных исследования «РосИндекс» компании Ipsos. По данным опроса, проведенного аналитиками в феврале—марте 2022 года, этот бренд знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых входили также Fanta — ее знали 93% потребителей, 7UP (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Coca-Cola Pepsi газировка Nielsen
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