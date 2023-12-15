Для управления Пулково после отстранения иностранцев создали холдинг

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Для управления петербургским аэропортом Пулково создадут «Холдинг ВВСС» с уставным капиталом в 169 млрд руб., гендиректором компании станет Илья Шабалин, следует из постановления правительства России.

В конце ноября президент Владимир Путин подписал указ, по которому у иностранных владельцев управляющей компании аэропорта Пулково — «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) временно изымается право управления.

Постановление вступает в силу с даты опубликования.

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