Для управления Пулково после отстранения иностранцев создали холдинг
Для управления петербургским аэропортом Пулково создадут «Холдинг ВВСС» с уставным капиталом в 169 млрд руб., гендиректором компании станет Илья Шабалин, следует из постановления правительства России.
В конце ноября президент Владимир Путин подписал указ, по которому у иностранных владельцев управляющей компании аэропорта Пулково — «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) временно изымается право управления.
Постановление вступает в силу с даты опубликования.
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