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Форум «Россия зовет!» ,  
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Костин объяснил, зачем у иностранцев забрали управление Пулково

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Форум «Россия зовет!»
Передача управления Пулково в российский холдинг не связана с попытками отобрать бизнес, сказал глава ВТБ (владельца 25% УК аэропорта). Проблема была в том, что иностранцы перестали принимать решения по проекту через Кипр
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Передача управления аэропортом Пулково в российский холдинг не направлена на то, чтобы отобрать бизнес у акционеров, это вынужденная мера, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент РБК. Структуры ВТБ являются владельцами доли в размере 25,01% в «Воздушных воротах Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания Пулково).

Также Костин сообщил о неудачных попытках переуступить пакет другим крупным акционерам аэропорта — германской Fraport, заявлявшей о желании выйти из проекта.

30 ноября президент Владимир Путин подписал указ, меняющий структуру владения управляющей компании аэропорта Пулково. Он предусматривает передачу 100% ВВСС от кипрской структуры новому российскому юрлицу. Всем действующим акционерам в новой российской структуре будут выделены доли пропорционально их долям в ней сейчас. В результате крупнейшими совладельцами нового «Холдинга ВВСС» останутся ВТБ (25,01%), Fraport (25%), РФПИ и арабские соинвесторы (суммарно 25%) и государственный катарский F3 Holding (24,99%). Но у иностранных владельцев ВВСС будет временно изъято право распоряжения их голосами, оно будет передано российским компаниям.

«Попытки, я так понимаю, переуступить этот пакет [Fraport], в том числе ряду иностранных инвесторов, они не увенчались успехом. Мы обратились с просьбой к президенту, чтобы принять указ, и он этот указ принял (о редомициляции. — РБК). Вызван он только одной причиной: дело в том, что и дружественные, и недружественные [акционеры] на самом деле перестали принимать участие в управлении через кипрские компании, и это сделало очень сложным корпоративное управление, принятие решений коллегиальных, которые требуются по уставу, включая получение кредитов и другие вещи. Поэтому это была вынужденная мера, она не направлена, чтобы у кого-то что-то отбирать, это просто движение к тому, чтобы установить нормальный корпоративный контроль», — сообщил Костин журналистам.

Что будет дальше с долей Fraport, Костин ответить затруднился: «Они, по-моему, публично заявили, что им нужно время, чтобы изучить этот документ, у них же остаются права собственности, никто их не выгоняет. Но они сами хотели уйти, потому что на них давление оказывается большое политическое».

Как говорилось в указе, передача управления Пулково потребовалась «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России», возникшей из-за нарушения некоторыми иностранными юрлицами обязательств в связи с управлением активом.

Как поясняли РБК юристы, изменения корпоративной структуры действительно понадобились для «разблокировки» управления аэропортом. А такая сложная схема с созданием нового холдинга объяснялась тем, что аэропорт с 2010 года был передан в концессию ВВСС для строительства новой инфраструктуры.

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Сразу после начала специальной военной операции России на Украине Fraport объявила о намерении выйти из капитала ВВСС. Но быстрый выход ограничивали условия концессионного контракта: в мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте заявлял, что холдинг не сможет продать свои 25% как минимум до 2025 года.

Авторы
Теги
Компании
Анастасия Львова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Аэропорт Пулково корпоративное управление «Россия зовет!»
ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

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