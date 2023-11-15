 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Власти допустили использование средств ФНБ на трассу в Петербург

Объем инвестиций из ФНБ на ВСМ до Петербурга может составить до 580 млрд руб.
Власти вернулись к идее профинансировать строительство ВСМ до Петербурга за счет средств ФНБ. Инвестиции в проект могут достичь 580 млрд руб., сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург возможна с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил заместитель министра транспорта Валентин Иванов в кулуарах выставки «Транспорт России». По его словам, объем инвестиций из фонда может составить до 580 млрд руб.

«Рассматриваемые варианты [финансирования] — и с привлечением средств ФНБ, с формированием уставного капитала участников [проекта], и без ФНБ», — сказал Иванов.

В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что инвестиции из ФНБ на реализацию ВСМ не предусмотрены в проекте бюджета на следующие три года. «С тем, чтобы включить ВСМ, либо надо увеличивать эту сумму, либо делать перераспределение внутри. Это решение будет обсуждаться в правительстве», — говорил Силуанов.

Минтранс создаст рабочую группу по ВСМ между Москвой и Петербургом
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В ноябре прошлого года в Минтрансе проект строительства магистрали оценивали в 1,7 трлн руб. Анонсировалось, что проект будет окупаемым и «практически не потребует поддержки из федерального бюджета». По состоянию на ноябрь 2023 года этот параметр (общая стоимость проекта. — РБК) по-прежнему актуален, уточнил Иванов.

Всего в России предусмотрено строительство четырех таких магистралей: помимо ветки до Санкт-Петербурга планируются дороги до Екатеринбурга, Адлера и Минска. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию развития инфраструктуры до 2030 года, их совокупная стоимость может составить почти 11 трлн руб. ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер оценивают в 3,2 трлн руб. Трасса позволит сократить время в пути примерно до восьми часов. ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург будет стоить 4 трлн руб., дорога будет занимать около шести с половиной часов. ВСМ Москва — Смоленск — Минск обойдется в 1,9 трлн руб., время в пути составит около трех часов.

Основным концессионером главного участка магистрали Москва — Санкт-Петербург может стать группа «Синара — Транспортные машины» (СТМ), сообщал в начале года «Коммерсантъ». Изначально планировалось, что в проекте примет участие Siemens, у которого с СТМ было в том числе совместное производство, но в мае прошлого года немецкая компания ушла с российского рынка.

Читайте на РБК Pro
Почему опасно пользоваться криптомиксерами и рядом криптобирж
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами
Летающая фрикаделька и старый червяк: зачем NASA живет с двумя логотипами
Почему YandexGPT2 — главный хит «Яндекса» и что ждет акции компании

В августе этого года источники РБК сообщали, что холдинг намерен построить завод по производству поездов для ВСМ. Приоритетной площадкой указывался Зеленоград, так как в городе будет расположена ключевая станция магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Прототип поезда должен быть готов в 2027 году, а с 2028-го СТМ передаст РЖД порядка 50 поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч.

В машиностроительном холдинге этих планов не подтверждали.

В начале ноября РБК стало известно о том, что Минтранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров будущего проекта. Так, пассажиропоток ВСМ в 2030 году должен составить почти 23 млн пассажиров, новая магистраль должна дать прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн руб. «за счет агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения».

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Виктория Елетина
ВСМ РЖД Минтранс ФНБ Санкт-Петербург Москва
Материалы по теме
«Синара» решила построить завод в Зеленограде для выпуска поездов к ВСМ
Бизнес
Эксперты оценили потребность и эффект от ВСМ между Москвой и Петербургом
Общество
Минтранс допустил продление ВСМ Москва — Петербург до Минска
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 17:17
Хуснуллин рассказал о проекте железной дороги в Крым через новые регионы Бизнес, 20:36
Из сектора Газа в Египет за день эвакуировали 88 россиян Политика, 20:31
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:28
Власти допустили использование средств ФНБ на трассу в Петербург Бизнес, 20:23
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 20:17
Израиль пообещал уничтожить ХАМАС после его предложения о заложниках Политика, 20:12
Захарова назвала действия Армении попыткой усидеть на двух стульях Политика, 20:11
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Ешь, пей, люби вино: почему стоит обратить внимание на винные шкафы ASKO РБК Стиль, 20:10
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 20:06
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:51
Почему облачный рынок России вновь вырастет на 30–40% в год РБК и Softline, 19:41
Перспективные ниши: почему растет российский рынок франчайзинга РБК Отрасли, 19:34
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 19:33
Путин заявил о росте доверия граждан к выборам Политика, 19:32