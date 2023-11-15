Власти допустили использование средств ФНБ на трассу в Петербург

Объем инвестиций из ФНБ на ВСМ до Петербурга может составить до 580 млрд руб.

Власти вернулись к идее профинансировать строительство ВСМ до Петербурга за счет средств ФНБ. Инвестиции в проект могут достичь 580 млрд руб., сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург возможна с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил заместитель министра транспорта Валентин Иванов в кулуарах выставки «Транспорт России». По его словам, объем инвестиций из фонда может составить до 580 млрд руб.

«Рассматриваемые варианты [финансирования] — и с привлечением средств ФНБ, с формированием уставного капитала участников [проекта], и без ФНБ», — сказал Иванов.

В начале октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что инвестиции из ФНБ на реализацию ВСМ не предусмотрены в проекте бюджета на следующие три года. «С тем, чтобы включить ВСМ, либо надо увеличивать эту сумму, либо делать перераспределение внутри. Это решение будет обсуждаться в правительстве», — говорил Силуанов.

В ноябре прошлого года в Минтрансе проект строительства магистрали оценивали в 1,7 трлн руб. Анонсировалось, что проект будет окупаемым и «практически не потребует поддержки из федерального бюджета». По состоянию на ноябрь 2023 года этот параметр (общая стоимость проекта. — РБК) по-прежнему актуален, уточнил Иванов.

Всего в России предусмотрено строительство четырех таких магистралей: помимо ветки до Санкт-Петербурга планируются дороги до Екатеринбурга, Адлера и Минска. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на стратегию развития инфраструктуры до 2030 года, их совокупная стоимость может составить почти 11 трлн руб. ВСМ Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер оценивают в 3,2 трлн руб. Трасса позволит сократить время в пути примерно до восьми часов. ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург будет стоить 4 трлн руб., дорога будет занимать около шести с половиной часов. ВСМ Москва — Смоленск — Минск обойдется в 1,9 трлн руб., время в пути составит около трех часов.

Основным концессионером главного участка магистрали Москва — Санкт-Петербург может стать группа «Синара — Транспортные машины» (СТМ), сообщал в начале года «Коммерсантъ». Изначально планировалось, что в проекте примет участие Siemens, у которого с СТМ было в том числе совместное производство, но в мае прошлого года немецкая компания ушла с российского рынка.

В августе этого года источники РБК сообщали, что холдинг намерен построить завод по производству поездов для ВСМ. Приоритетной площадкой указывался Зеленоград, так как в городе будет расположена ключевая станция магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Прототип поезда должен быть готов в 2027 году, а с 2028-го СТМ передаст РЖД порядка 50 поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч.

В машиностроительном холдинге этих планов не подтверждали.

В начале ноября РБК стало известно о том, что Минтранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров будущего проекта. Так, пассажиропоток ВСМ в 2030 году должен составить почти 23 млн пассажиров, новая магистраль должна дать прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн руб. «за счет агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения».