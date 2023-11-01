Власти согласовали подход к тарифу на будущей магистрали Москва—Петербург

Расходы на поездку до Петербурга после открытия ВСМ снизятся почти на 18%

Минтранс и Минэкономразвития согласовали подход к тарифу и прогнозный пассажиропоток для будущей магистрали Москва — Санкт-Петербург. С ее запуском проезд должен подешеветь на 17,5% и занимать минимальное количество времени

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минтранс и Минэкономразвития на совещаниях, состоявшихся на прошлой неделе, согласовали часть параметров проекта будущей ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта. Речь, в частности, идет о прогнозном пассажиропотоке, тарифах и социально-экономических эффектах.

Из ключевых показателей, о которых договорились министерства:

пассажиропоток ВСМ в 2030 году должен составить почти 23 млн пассажиров, что совокупно с другими видами транспорта на этом маршруте (личный автомобиль, автобус, скоростные, пригородные и ночные поезда, самолет) должно обеспечить перевозку 43,3 млн пассажиров. Для сравнения: сейчас на участке Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург ежегодно перемещаются 32,2 млн пассажиров;

к 2060 году ВСМ должна перевозить уже 36,4 млн пассажиров в год, а общий поток на этом направлении ожидается на уровне 62,3 млн;

большую часть трафика на магистрали (67%) будут формировать пассажиры, пересевшие с других видов транспорта: около 25%, или 5,7 млн пассажиров, пересядут на ВСМ со скоростных «Сапсанов» и «Ласточек»; 12,5% (2,9 млн) и 14% (3,2 млн) — c личного автотранспорта и авиатранспорта соответственно; 9% (2,1 млн) — с ночных поездов; около 5% (1,1 млн) — c пригородных электричек и около 2% — c автобусов;

новый (индуцированный) спрос на поездки по магистрали должен принести еще 7,6 млн собственных пассажиров (или оставшиеся 37% трафика будущей ВСМ);

новая магистраль должна дать прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн руб. «за счет агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения».

Условная стоимость поездки (тариф) по ВСМ от Москвы до Петербурга составит 5008 руб. (если исходить из цен 2022 года), что формально выше, например, тарифа на «Сапсан» (4813 руб.) или самолет (4056 руб.), рассказывает один из собеседников РБК. Но фактические затраты пассажира (показатель — совокупные транспортные затраты) на ВСМ должны быть ниже на 17,5% от средних расценок других видов транспорта и составлять 7654 руб. Удешевление перевозки источник РБК объясняет так:

в расчет затрат заложена средневзвешенная стоимость одного часа времени пассажира, которое он тратит не только на сам, например, поезд, а также на городской транспорт (чтобы добраться до вокзала) и ожидания непосредственной перевозки;

предполагается, что поездка по ВСМ займет совокупно 3 часа 45 минут: 2 часа 15 минут самого рейса плюс дорога до вокзала и обслуживание в терминале;

на автомобиле этот же маршрут занимает сейчас 7 часов 30 минут по трассе М-11, добраться от одной столицы до другой на самолете или «Сапсане» можно примерно за 5 часов 30 минут (с учетом дороги до аэропорта и ожидания в терминале);

с учетом остановок стоимость «внутри» проезда по сегментам ВСМ составит: Москва — Тверь — 921 руб., Петербург — Новгород — 1020 руб., Москва — Новгород — 4329 руб., Петербург — Тверь — 4276 руб.

Другие параметры проекта и его конечная финмодель еще не согласованы, подчеркнули источники РБК. В ближайшее время документы направят на оценку в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, курирующего проект, уточнил один из них.

В пресс-службах Минтранса, Минэкономразвития и РЖД отказались от комментариев. В «Автодоре» (в доверительном управлении которого находится М-11) не смогли прокомментировать согласованные цифры от проекта на момент публикации. В ЦППК не ответили на запрос. РБК также направил запросы во все столичные аэропорты и Пулково.

Что такое ВСМ Проект строительства высокоскоростной магистрали в России обсуждается много лет. В 2019 году было решено переориентироваться с варианта ВСМ Москва — Казань на маршрут Москва — Петербург. Финансировать стройку планировалось в том числе из средств ФНБ. Весь проект до начала специальной военной операции на Украине оценивался в 1,39 трлн руб. В 2022 году проект не получил развития, но в августе 2023 года президент Владимир Путин сообщил, что «подошли к возможности его реализации». Сейчас стоимость ветки оценивается в 1,7 трлн руб. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что средств ФНБ в 2024–2026 годах на проект пока не предусмотрено. Всего на развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей в 2024 году предполагается выделение около 21,7 млрд руб. за счет внебюджетных источников. Строительством поезда, который сможет развивать скорость до 400 км/ч, для ВСМ занимается «Синара — транспортные машины» (СТМ) совместно с РЖД.

Оправдываются ли ожидания от проекта

В конце 2021 года, выступая на своей итоговой годовой пресс-конференции, Владимир Путин указывал на риски исчезновения авиации на плече Москва — Петербург в случае строительства магистрали. «В Москве только до аэропорта доехать иногда занимает 1,5 часа. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной», — говорил тогда президент и призывал еще раз оценить проект.

В допандемийном 2019 году аэропорт Пулково обслужил 4,7 млн пассажиров, летящих из/или в Москву (позднее данные по этому направлению не раскрывались), а всего — рекордные для себя 19,6 млн человек. Исходя из согласованных прогнозных планов по загрузке ВСМ, аэропорт может потерять не менее 16% пассажиропотока.

Но в текущих условиях эксперты видят и новые эффекты от запуска магистрали. Например, это позволит освободить часть воздушного флота страны для перелетов на более дальние маршруты. Это важно в контексте экономии ресурсов лайнеров, что стало особо актуально, и постепенной замены импортных воздушных судов на российские, говорит партнер Strategy Partners Александр Постников.

Что касается «ухода» части автомобилистов с М-11, то это вряд ли будет критично: при успешной реализации проекта движения беспилотных грузовиков по этой трассе ее загрузка и экономика оператора не пострадают; кроме того, в любом случае сохранится трафик, связанный с поездками в промежуточные точки, объясняет эксперт.

«Пулково тоже ничего страшного не ожидает [на фоне запуска ВСМ], — отмечает первый вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев. — Аэропорт, наоборот, медленнее будет достигать своего инфраструктурного потолка, и ему позже понадобятся новые инвестиции. Сейчас между двумя столицами ежегодно летают 4,8 млн пассажиров. К 2030 году, если не будет ВСМ, это будут уже 7 млн. Авиация растет быстрее железной дороги за счет возможности гибкого перенаправления самолетов: то есть с учетом запуска новой жд-ветки между столицами все равно будут летать 3,8 млн пассажиров. В итоге аэропорт недополучит только 1 млн потенциальных клиентов, что совсем не критично». Он добавляет, что останутся, конечно, транзитные пассажиры, «ведь география разлета из Московского авиационного узла (МАУ) шире, чем из Петербурга, и часть людей будут летать в Москву, чтобы полететь далее еще куда-то».

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что параметры проекта сейчас рассчитаны исходя из наличия остановок по пути следования в Твери и Новгороде, что нелогично. «Это нелогично с точки зрения пассажиропотока для ВСМ — он там будет мизерный. Для вывоза жителей этих агломераций логичнее было бы использовать «Сапсаны». Кроме того, остановки в Твери и Новгороде «съедят» еще 10–15 минут скоростного движения, считает эксперт.

Заложенные тарифы выглядят привлекательными, но они наверняка будут проиндексированы, продолжает Бурмистров. Исходя из средних темпов индексации за прошлые годы, они могут вырасти минимум в два раза к 2027 году. Максим Фадеев говорит, что тарифы вырастут как минимум на уровень инфляции.

Стоимость проезда на ВСМ можно будет определить только после запуска и начала эксплуатации магистрали, соглашается и Александр Постников. «Но магистраль будет самым быстрым видом транспорта для поездок из центра Москвы в центр Петербурга, поэтому спрос будет», — добавляет он.

С запуском ВСМ на Петербург «Сапсаны», конечно, уйдут с этого направления, они не будут работать параллельно с ускоренными поездами, считает президент Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. В целом приведенные показатели выглядят вполне реалистично, «но на момент введения магистрали в эксплуатацию и финмодель может претерпеть изменения, и стоимость проезда — все будет зависеть от того, какова будет волатильность, насколько российские поезда будут зависимы от импортных комплектующих (даже если это дружественные страны, здесь будет большое значение иметь курсовая разница вне зависимости от валюты)», добавляет Иванкин.

Если будущий тариф в среднем не будет значительно превышать уровень авиабилета, то он вполне приемлем, сообщил РБК и председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. А конкуренция разных видов транспорта только в плюс пассажиру, заключил он.