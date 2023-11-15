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У «Сибантрацита» сменился владелец
«Башкирский промышленный холдинг» приобрел группу «Сибантрацит», говорится в поступившем в РБК сообщении. «Сибантрацит» был основан Дмитрием Босовым, скончавшимся в 2020 году.
«Руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым», — говорится в сообщении о «Сибантраците».
Материал дополняется.
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