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Чиновники нашли способ снизить расходы молочников на маркировку
Минпромторг и Минсельхоз предложили способы интегрировать две системы контроля за молочной отраслью — электронные ветсертификаты и маркировку. Они обещают, что это снизит затраты на маркировку, которая вводится с 1 июня 2020 года
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Минпромторг и Минсельхоз предложили варианты, как молочная отрасль сможет совместить работу двух систем контроля — информационной системы «Меркурий» и маркировки кодами Data Matrix, которую разработал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Варианты интеграции систем «с учетом технических возможностей» участников рынка содержатся в методических рекомендациях для эксперимента по маркировке молочной продукции, которые подписали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщили РБК в Минпромторге.

Интеграция двух систем позволит минимизировать издержки бизнеса, который сможет работать с «Меркурием» и маркировкой в режиме «единого окна», а потребителю даст уверенность в легальности молочной продукции, которая будет прослеживаться «от фермы до прилавка», поясняет Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Маркировка молочной продукции сможет дополнить систему «Меркурий», которая контролирует процесс производства и оборот животноводческого сырья, и повысит уровень прослеживаемости, добавляет Патрушев.

Зачем понадобилось интегрировать две системы

Вопрос о введении маркировки молочных продуктов в последнее время стал острым для участников рынка. Изначально маркировка была интересна производителям молока как альтернатива обязательным электронным ветеринарным сертификатам, которые они должны оформлять для своих товаров в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий». Но в отличие от маркировки электронная ветеринарная сертификация уже стала обязательной для молочников: с 1 июля 2019 года «Меркурий» контролирует поступление на заводы переработчиков сырого молока, а также часть готовых молочных продуктов (сыр, масло и сгущенное молоко). С 1 ноября 2019 года электронные ветеринарные сертификаты нужны и для питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженого.

Параллельно с 15 июля этого года в России запущен эксперимент по маркировке отдельных видов молочных продуктов — молока и сливок, кефира и йогурта, сыров и творога, сливочного масла и мороженого, который продлится до 29 февраля 2020 года.

Сроки и этапы введения обязательной маркировки молочных продуктов уже одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев: распоряжение премьера о внесении изменений в перечень товаров, подлежащих маркировке, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства. Согласно документу с 1 июня 2020 года маркировка молочных продуктов, внесенных в утвержденный правительством перечень, станет обязательной, а оборот молочных продуктов без маркировки должен будет прекратиться после 1 декабря 2020 года.

Как системы будут работать вместе

Россельхознадзор, оператор системы «Меркурий», плотно работает с Минпромторгом, и способ технической интеграции двух систем найден, подтверждает советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, система «Меркурий» будет контролировать движение молочных продуктов до переработчиков, а маркировка — готовые продукты на полке магазинов. «Меркурий» эффективен, уверяют в Россельхознадзоре: «Выявлены уже сотни фантомных фирм, небезопасные и некачественные продукты изымаются из оборота» — а доля фальсифицированной молочной продукции в России снизилась в начале ноября на 4%.

Для участников молочного рынка предусмотрено несколько вариантов работы с маркировкой, говорит представитель оператора системы, замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

  • Производитель сможет заказывать коды Data Martrix внутри используемой на предприятии учетной системы — это можно будет сделать как через интерфейс «Меркурия», так и через обращение учетной системы предприятия напрямую в систему маркировки «Честный знак».
  • Предприятия, которые не используют внутренние системы управления (например, «1С»), смогут пользоваться единой веб-платформой, которая позволяет взаимодействовать с «Меркурием» и «Честным знаком» одновременно (сайт сам распределяет все данные напрямую в соответствующую систему). Эта единая веб-платформа разработана специально для того, чтобы у компаний не возникла необходимость устанавливать дополнительное программное обеспечение и нести из-за этого затраты, подчеркивает Юсупов.

Кроме этого, найдено решение одного из самых сложных для производителей молочных продуктов элементов работы с маркировкой, связанных с печатью цифровых кодов на упаковке, указывает Юсупов. По его словам, коды будут печататься на упаковке в типографии в момент ее производства. Печать в типографии позволяет снизить до нуля затраты компаний на печатающее оборудование на линиях, уверяет представитель ЦРПТ, добавляя, что технология успешно апробирована на продукции компании «Курское молоко».

Почему маркировка беспокоит молочников

Национальный союз производителей молока оценивал, что на введение маркировки молочные заводы должны будут единовременно потратить около 25 млрд руб., а ежегодные затраты составят еще около 20 млрд руб. Это приведет к росту себестоимости молочных продуктов на 2,5–3% и как следствие — к повышению цен для потребителей, предупреждали в Союзмолоке. Минпромторг, впрочем, не увидел в маркировке оснований для роста цен на товары. Прямой связи между возможным ростом себестоимости молочных продуктов из-за систем прослеживаемости и ценами для конечного потребителя не усмотрела и ФАС.

Введение маркировки в дополнение к «Меркурию» станет двойной технологической и финансовой нагрузкой, которую не в состоянии понести ни один бизнес, предупреждал в октябре РБК гендиректор Danone в России Чарли Каппетти. В прошлом году компания выступила с инициативой провести пилотный проект по маркировке и подписала соглашение с оператором — Центром развития перспективных технологий, но отказалась от проведения эксперимента, поскольку не было выполнено главное условие ее участия — исключение молочных продуктов из-под действия «Меркурия».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: молочные продукты, Меркурий, маркировка
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