Чиновники нашли способ снизить расходы молочников на маркировку

Минпромторг и Минсельхоз предложили способы интегрировать две системы контроля за молочной отраслью — электронные ветсертификаты и маркировку. Они обещают, что это снизит затраты на маркировку, которая вводится с 1 июня 2020 года

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Минпромторг и Минсельхоз предложили варианты, как молочная отрасль сможет совместить работу двух систем контроля — информационной системы «Меркурий» и маркировки кодами Data Matrix, которую разработал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Варианты интеграции систем «с учетом технических возможностей» участников рынка содержатся в методических рекомендациях для эксперимента по маркировке молочной продукции, которые подписали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщили РБК в Минпромторге.

Интеграция двух систем позволит минимизировать издержки бизнеса, который сможет работать с «Меркурием» и маркировкой в режиме «единого окна», а потребителю даст уверенность в легальности молочной продукции, которая будет прослеживаться «от фермы до прилавка», поясняет Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. Маркировка молочной продукции сможет дополнить систему «Меркурий», которая контролирует процесс производства и оборот животноводческого сырья, и повысит уровень прослеживаемости, добавляет Патрушев.

Зачем понадобилось интегрировать две системы

Вопрос о введении маркировки молочных продуктов в последнее время стал острым для участников рынка. Изначально маркировка была интересна производителям молока как альтернатива обязательным электронным ветеринарным сертификатам, которые они должны оформлять для своих товаров в разработанной Россельхознадзором системе «Меркурий». Но в отличие от маркировки электронная ветеринарная сертификация уже стала обязательной для молочников: с 1 июля 2019 года «Меркурий» контролирует поступление на заводы переработчиков сырого молока, а также часть готовых молочных продуктов (сыр, масло и сгущенное молоко). С 1 ноября 2019 года электронные ветеринарные сертификаты нужны и для питьевого молока, кисломолочной продукции и мороженого.

Параллельно с 15 июля этого года в России запущен эксперимент по маркировке отдельных видов молочных продуктов — молока и сливок, кефира и йогурта, сыров и творога, сливочного масла и мороженого, который продлится до 29 февраля 2020 года.