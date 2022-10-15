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Reuters узнал о получении повесток в крупнейшей нефтесервисной компании

Reuters: сотрудники крупнейшей нефтесервисной фирмы Schlumberger начали получать повестки
Schlumberger не разрешила российским сотрудникам работать из другой страны, чтобы избежать призыва, это вызывает недовольство внутри компании, пишет Reuters. В компании трудоустроены 9 тыс. россиян
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Некоторые российские сотрудники крупнейшей нефтесервисной компании Schlumberger начали получать повестки о призыве в рамках частичной мобилизации, однако компания не разрешает удаленную занятость за пределами страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники и внутренние документы.

Сотрудничество Schlumberger с властями по вручению повесток и отказ от удаленной работы вызвали негативную реакцию среди сотрудников, пишет агентство. По данным Reuters, это воспринимается в качестве молчаливой поддержки компанией действий России на Украине.

Компании в России обязаны вести воинский учет и помогать во вручении повесток сотрудникам. При получении повестки для сотрудника работодатель обязан ее передать лично под роспись, иначе ему грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб (ст. 21.2 КоАП).

«Местный менеджмент столкнулся с невероятно сложной ситуацией», — заявил агентству представитель Schlumberger, указав, что руководство обязано соблюдать российские законы и нормативные акты, «особенно когда невыполнение этого требования может создать дополнительный риск для наших местных сотрудников».

В компании также указали, что решения по кадровой политике в России принимает местный менеджмент, так как международные санкции «не позволяют лицам из США или ЕС предоставлять консультации или инструкции по трудоустройству в России».

РБК направил запрос в пресс-службу Schlumberger.

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По данным Reuters, в российском бизнесе компании трудоустроены более 9 тыс. человек, это около 10% от всего штата сотрудников компании. «Российская управленческая команда неустанно работает с клиентами и правительством, чтобы оценить все возможности освобождения для своих сотрудников в рамках действующего законодательства», — заверили в компании.

Правозащитники запросили у Schlumberger и других иностранных компаний, ведущих в России деятельность, информацию о плане действий в условиях мобилизации сотрудников. Речь идет о правозащитной группе Business & Human Rights Resource Centre, которая отслеживает корпоративную деятельность по вопросам прав человека. К четвергу, 13 октября, организация не получила ответа от Schlumberger. При этом правозащитникам ответили фармацевтические компании — швейцарская Roche Holding и датская Novo Nordisk, они заверили, что попросили для своих сотрудников отсрочки от частичной мобилизации.

Исполнительный директор Schlumberger Оливье Ле Пью в апреле рассказал, что руководство компании внимательно следит за развитием ситуации на Украине и надеется на «быстрое прекращение военных действий». Schlumberger приостановила инвестирование и внедрение новых технологий в России с марта, однако осталась на российском рынке. «Мы <...> будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями», — сообщили тогда в компании.

В России частичная мобилизация проводится с 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Президент заверил, что призывать по мобилизации планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт. Минобороны решило не призывать сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, системообразующих СМИ и финансовых организаций. Кроме того, призыву по мобилизации не подлежат студенты очных и вечерних отделений вузов и колледжей, аспиранты.

Днем 14 октября президент рассказал о мобилизации 220 тыс. человек, указав, что всего власти намерены призвать 300 тыс. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — добавил Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
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Schlumberger мобилизация нефть Отсрочка от мобилизации
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