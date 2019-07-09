В «Красное & Белое» снова пришли силовики

Поводом для проверки правоохранителей стал один из контрагентов компании, налоговая хочет подтвердить наличие деловых связей между ним и «Красным & Белым». Это уже вторые за год следственные действия в сети алкомаркетов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Силовики пришли в головной офис сети «Красное & Белое» в Челябинске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», — сказали представители компании, отметив, что проверяющие ведут себя корректно, а они в свою очередь предоставляют им всю запрашиваемую информацию.

«Красное & Белое» — это сеть алкомаркетов, которая представлена более чем в 50 регионах России. До объявления сделки по объединению с «Дикси» и «Бристолем» она была крупнейшей алкогольной сетью в России.

В конце декабря прошлого года ФСБ, ФНС и Росалкогольрегулирование проводили на складах и в офисах «Красного & Белого» в разных регионах страны обыски. В компании говорили, что силовики искали контрафактный алкоголь, но ничего не нашли. В челябинском управлении ФНС уточняли, что налоговые проверки были связаны с задолженностью входящей в «Красное & Белое» компании «Абсолют» в размере 1,9 млрд руб., однако она была погашена. «Абсолют» на решение ФНС подал апелляцию.

В конце июня юридические лица компании «Красное & Белое» были переведены под контроль созданной в марте кипрской Amelior Investments Limited. Ретейлер при этом остался российским налоговым резидентом.