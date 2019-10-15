Аналитики нашли для «Яндекса» способ обойти ограничение в законе о сайтах

Аналитики нашли для «Яндекса» способ обойти ограничение в законе о сайтах

Законопроект о значимых сайтах предполагает ограничить долю иностранцев в таких проектах 20%. Чтобы обойти эти меры, «Яндексу» нужно ввести новый класс акций, считают аналитики

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Структуру «Яндекса» можно привести в соответствие требованиям законопроекта об ограничении долей иностранцев в значимых информационных ресурсах за счет «ограниченного размытия путем создания нового класса акций», считают аналитики BofAML, пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о классе С. На данный момент капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и В, при этом на А приходится 88,3% экономического интереса и 43,1% голосующего. Сейчас у иностранцев в «Яндексе» 42% голосов.

Устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам. Крупным пакетам таких бумаг владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, на которого приходится 37,73% голосующей доли.

Согласно идее BofAML, проблему можно решить в случае, если при продаже одной акции класса В она будет переконвертирована в одну акцию класса А и одну класса С. При этом класс С получит девять голосов на акцию. Чтобы реализовать подобные меры, нужно получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, считают аналитики.

По их мнению, «Яндекс» сможет закрепить новую акционерную структуру, если параллельно начнет выкупать акции с рынка. На эти цели у компании есть $1,2 млрд, заявили в BofAML. Кроме того, аналитики считают высоковероятным изменение самого законопроекта, который регулирует участие иностранцев.