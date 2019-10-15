Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 14 окт, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 14 окт, 13:40
Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на «Первом канале» Технологии и медиа, 05:18 «Траст» решил продать акции «РуссНефти» на 62 млрд руб. Бизнес, 05:07 Украинский форвард упрекнул сборную России в победе над Шотландией Спорт, 04:53 Трамп подписал указ о санкциях против Турции Политика, 04:33 Аналитики нашли для «Яндекса» способ обойти ограничение в законе о сайтах Бизнес, 04:18 Пелоси раскритиковала Трампа из-за решения ввести санкции против Турции Политика, 04:08 Следователи завели дело после гибели статиста в следственном эксперименте Общество, 03:44 Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России Политика, 03:32 СК назвал новую версию взрыва в доме в Приморье Общество, 03:06 Роналду забил 700-й гол за карьеру в матче против сборной Украины Спорт, 02:48 Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» Политика, 02:40 Пентагон возложил ответственность на Эрдогана за усиление ИГ в Сирии Политика, 02:23 Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военные действия в Сирии Политика, 01:50 США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН Политика, 01:48
Бизнес ,  
0 
Аналитики нашли для «Яндекса» способ обойти ограничение в законе о сайтах
Законопроект о значимых сайтах предполагает ограничить долю иностранцев в таких проектах 20%. Чтобы обойти эти меры, «Яндексу» нужно ввести новый класс акций, считают аналитики
Яндекс YNDX ₽1 975,6 +4,09% Купить
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Структуру «Яндекса» можно привести в соответствие требованиям законопроекта об ограничении долей иностранцев в значимых информационных ресурсах за счет «ограниченного размытия путем создания нового класса акций», считают аналитики BofAML, пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о классе С. На данный момент капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и В, при этом на А приходится 88,3% экономического интереса и 43,1% голосующего. Сейчас у иностранцев в «Яндексе» 42% голосов.

Устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам. Крупным пакетам таких бумаг владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, на которого приходится 37,73% голосующей доли.

Согласно идее BofAML, проблему можно решить в случае, если при продаже одной акции класса В она будет переконвертирована в одну акцию класса А и одну класса С. При этом класс С получит девять голосов на акцию. Чтобы реализовать подобные меры, нужно получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, считают аналитики.

По их мнению, «Яндекс» сможет закрепить новую акционерную структуру, если параллельно начнет выкупать акции с рынка. На эти цели у компании есть $1,2 млрд, заявили в BofAML. Кроме того, аналитики считают высоковероятным изменение самого законопроекта, который регулирует участие иностранцев.

В пресс-службе «Яндекса» не стали комментировать «какие-либо конкретные обсуждения и планы», отметив, что вопрос акционерной структуры в компании начали рассматривать еще до появления законопроекта.

Технологии и медиа
Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования

В июле в Госдуму внесли законопроект о значимых информационных ресурсах, согласно которому доля иностранцев в подобных компаниях должна быть ограничена планкой в 20%. В случае нарушения предлагается запрещать рекламу услуг подобного ресурса, а также рекламу на самом ресурсе.

11 октября акции «Яндекса» на пике упали более чем на 19%. Опрошенные РБК эксперты связывали это с законопроектом о значимых сайтах.

«Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для IT, а для всех смежных областей», - говорила за день до падения акций гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина на заседании комитета Госдумы по информационной политике.По ее словам, планка в 20% поставит российские компании в ущемленное положение по сравнению с иностранными IT-гигантами.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Яндекс», акции
Материалы по теме
Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%
Бизнес
«Яндекс» заявил об угрозе для России от закона о значимых информресурсах
Технологии и медиа
Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter