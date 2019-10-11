Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%

Акции «Яндекса» 11 октября резко упали, на пике падение превышало 19%. По мнению опрошенных РБК экспертов, основной причиной падения стоимости крупнейшей российской интернет-компании стал законопроект о значимых информационных ресурсах, выдвинутый депутатом «Единой России» Антоном Горелкиным.

«Рынок опасается в первую очередь спекуляций на фоне того, что иностранные инвесторы, возможно, будут вынуждены выйти из капитала компании», — считает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его мнению, опасения инвесторов подогрели обновленные слухи о том, что администрация президента просит участников обсуждения поддержать законопроект и воздержаться от резкой критики. «Это вместе с негативной оценкой законопроекта рынком спровоцировало такую реакцию», — говорит аналитик.

Как поведет себя рынок дальше и сможет ли «Яндекс» отыграть падение, он не стал оценивать. «В целом не стоит делать долгосрочных негативных прогнозов для «Яндекса», тем более скоро должна появиться отчетность компании за третий квартал», — заключил он.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов также высказал мнение, что падение стоимости акций «Яндекса» связано с обсуждением законопроекта депутата Горелкина о значимых интернет-ресурсах. Он также напомнил, что большая часть инвесторов «Яндекса» — иностранцы. Таким образом, принятие законопроекта, который ограничивает долю владельцев из-за рубежа в значимых информационных ресурсах, грозит им необходимостью выхода из капитала компании.