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Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%
Яндекс YNDX ₽1 898 -18,44% Купить

Акции «Яндекса» 11 октября резко упали, на пике падение превышало 19%. По мнению опрошенных РБК экспертов, основной причиной падения стоимости крупнейшей российской интернет-компании стал законопроект о значимых информационных ресурсах, выдвинутый депутатом «Единой России» Антоном Горелкиным.

«Рынок опасается в первую очередь спекуляций на фоне того, что иностранные инвесторы, возможно, будут вынуждены выйти из капитала компании», — считает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его мнению, опасения инвесторов подогрели обновленные слухи о том, что администрация президента просит участников обсуждения поддержать законопроект и воздержаться от резкой критики. «Это вместе с негативной оценкой законопроекта рынком спровоцировало такую реакцию», — говорит аналитик.

Как поведет себя рынок дальше и сможет ли «Яндекс» отыграть падение, он не стал оценивать. «В целом не стоит делать долгосрочных негативных прогнозов для «Яндекса», тем более скоро должна появиться отчетность компании за третий квартал», — заключил он.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов также высказал мнение, что падение стоимости акций «Яндекса» связано с обсуждением законопроекта депутата Горелкина о значимых интернет-ресурсах. Он также напомнил, что большая часть инвесторов «Яндекса» — иностранцы. Таким образом, принятие законопроекта, который ограничивает долю владельцев из-за рубежа в значимых информационных ресурсах, грозит им необходимостью выхода из капитала компании.

«Пусть в рамках обсуждения в Госдуме не прозвучало никаких новых фактов и позиции как участников рынка, так и государства были известны еще летом, рынок все равно реагирует сильно», — говорит аналитик.

Бизнес
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

Законопроект о значимых информационных ресурсах был внесен в Госдуму в июле. Его автор предлагает ограничить долю иностранных владельцах в подобных компаниях планкой в 20%. За нарушение этого требования Горелкин предлагает запрещать рекламу на этих ресурсах и рекламу самих ресурсов на других площадках. Накануне обсуждение законопроекта проходило в профильном комитете по информационной политике.

Технологии и медиа
«Яндекс» заявил об угрозе для России от закона о значимых информресурсах

Теги: «Яндекс», акции
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