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3M $195 (+11,34%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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ФАС повторно отказала ГТЛК в покупке железнодорожного оператора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повторно отказала Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в удовлетворении ходатайства на покупку железнодорожного оператора Brunswick Rail Ильи Беляева. Об этом говорится в письме ФАС, поступившем в РБК. Подлинность документа РБК подтвердили в пресс-службе ведомства.

Причины отказа, по данным пресс-службы, остались прежними: за счет поглощения частных компаний ГТЛК может достичь «доминирующего положения» на рынке финансовой и операционной аренды вагонов, что может негативно сказаться на состоянии конкуренции. «В поданных документах ГТЛК не внесла никаких принципиальных изменений», — сказали в пресс-службе.

Регулятор заинтересовался также «вероятно завышенной» оценкой стоимости бизнеса Brunswick Rail в 25 млрд руб., сказал РБК источник в ФАС. «[Оценка] кратно выше рыночной цены, зафиксированной при приобретении компании действующими акционерами, а также [у нее] крайне высокий уровень долговой нагрузки — около 30 млрд руб.», — добавил он. По его данным, антимонопольная служба также изучает цепочку посредников госкомпании при сдаче вагонов под перевозку на предмет картельного соглашения.

В пресс-службе ГТЛК отказались давать комментарий. У государства 100% акций этой гопкомпании, ей управляет Минтранс.

В первый раз ФАС отклонила ходатайство ГТЛК на покупку Brunswick Rail 25 июня, сама заявка была подана 10 июня. Как сообщала газета «Коммерсантъ», за поглощение железнодорожного оператора единогласно проголосовал совет директоров ГТЛК, но сделка затормозилась из-за дополнительных согласований. Кроме Brunswick Rail ГТЛК интересовалась и Первой тяжеловесной компанией. Однако в феврале 2019 года контроль над этой компанией перешел структурам, напрямую связанным с группой ИСТ бизнесмена Александра Несиса и ее партнерами. В апреле ГТЛК закупила у Объединенной вагонной корпорации (ОВК) 2,4 тыс. инновационных вагонов за 11,1 млрд руб.

В парке оператора Brunswick Rail более 28 тыс. вагонов, их средний возраст составляет девять лет. В сентябре 2018 года аудиторская компания E&Y оценивала 100% компании в 29,8 млрд руб.

Теги: Федеральная антимонопольная служба
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