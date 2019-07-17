ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Что решил суд

В 2017 году ФАС признала РЖД и ее операторскую «дочку» нарушителями антимонопольного законодательства: по мнению ведомства, ФГК установила монопольно высокую ставку на полувагоны, пользуясь преференциями РЖД. Но компании оспорили это в суде, который недавно занял их сторону.

Суд пришел к выводу, что ФГК устанавливала цены под влиянием общих рыночных тенденций и они не являются монопольно высокими. Суд указал, что ФАС надлежало сравнивать цены в годы, когда существовали схожие рыночные условия — дефицит вагонного пaрка. Например, 2016 и 2012 годы. Цены на вагоны ФГК в 2012 году превышали цены, установленные в 2016 году, отметил суд, постановив, что «сравнение цен демонстрирует, что рост цен на рассматриваемом рынке зависит от баланса спроса и предложения и не является результатом действий ФГК».

Цены на услуги частных операторов по предоставлению вагонов не регулируются, но по поручению президента Владимира Путина ФАС раз в полгода проводит их мониторинг. Регулятор в письме Силуанову сообщает, что «текущий уровень цен на эти услуги кратно вырос, в том числе для полувагонов в 4 раза, а вагонная составляющая в перевозке минерально-строительных грузов и угля — с 15 до 45%». Рентабельность ФГК по доналоговой прибыли (EBITDA), по данным ФАС, составляет 50%, по чистой прибыли — 22%.

При этом высокие цены на железнодорожные перевозки негативно влияют на строительную отрасль, создавая условия для удорожания Комплексного плана строительства и модернизации инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года, пишет Артемьев.

Как ФАС объясняет рост цен на рынке вагонов

ФАС объясняет удорожание железнодорожных перевозок тем, что свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц, связанных с РЖД. Так, недавно ФАС отклонила заявку Государственной транспортной лизинговой компании на покупку еще одного железнодорожного оператора — Brunswick Rail Ильи Беляева, оцениваемого почти в 30 млрд руб. На рассмотрении у ведомства находится сделка по консолидации бывшим менеджером РЖД Алексеем Тайчером лизинговых активов НПФ «Благосостояние» («Трансфин-М») и «ВЭБ-лизинга».

«Вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом структур РЖД и ГТЛК. В условиях дефицита вагонов полагаем нецелесообразным направлять финансовые ресурсы институтов развития (ВЭБ.РФ, ГТЛК и РЖД) на увеличение предложения новых вагонов, а не скупку частных операторов», — замечает ФАС.

Регулятор считает, что для оздоровления конкурентной среды на рынке аренды вагонов необходимо устранить преференции для операторов вагонов, вызванные их аффилированностью с РЖД, а также отказаться от выборочного применения тарифных скидок для «инновационных вагонов».

«Сегодня у РЖД де-юре нет вагонов, но по факту ФГК является «дочкой» с приоритетом на сети», — отмечает председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

В целом претензии ФАС выглядят странно, отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. ФГК, по его словам, долгое время была вынуждена устанавливать ставки на вагоны ниже рынка, находясь под давлением регулятора. При этом саму идею приватизировать ФГК Бурмистров считает здравой и привлекательной как для РЖД, так и для самой операторской компании. «Вхождение ФГК в РЖД никому не идет на пользу, компания могла бы работать эффективнее, став частной. Она бы избавилась как от антимонопольных ограничений, так и от части социальных обязательств», — считает эксперт.