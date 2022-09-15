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АвтоВАЗ утвердил создание двух новых моделей Lada

По словам главы Минпромторга, совет директоров АвтоВАЗа утвердил создание нового кроссовера на платформе Lada Vesta и отдельного семейства автомобилей сегмента В
Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС
Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС

Совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил создание двух новых моделей Lada — кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента В на глобальной платформе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Совет директоров единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024–2025 годах», — сообщил глава Минпромторга и председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» Денис Мантуров.

По данным Минпромторга, при сохранении санкционных ограничений и проблем с поставками компонентов АвтоВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых автомобилей, а в 2023 году — до 500 тыс.

«Мы также проводим большую работу по возвращению в комплектации наших машин привычных опций. В частности, Granta уже оснащаются подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой. АвтоВАЗ в полной мере осознает свою ответственность по обеспечению страны доступными современными автомобилями, и вся наша команда прилагает максимум усилий для наращивания производства и развитию бренда Lada», — заключил Мантуров.

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Ранее о планах запустить производство новой версии кроссовера Vesta рассказывал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. «Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться научно-техническим центром АвтоВАЗа», — говорил он.

В то же время, по его словам, автопроизводителю пока не удалось найти замену примерно 1500 компонентам в среднем из 4500, из которых собран автомобиль. «Из них в зоне риска находятся и постоянно мониторятся около 300 различных комплектующих. Это, конечно, заставляет нас работать в ручном режиме. Это создает дополнительные риски», — отмечал Соколов.

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Lada Vesta — самая популярная модель АвтоВАЗа, в 2021-м ее продажи выросли на 6%, до 113,7 тыс. автомобилей. В апреле выпуск этой модели приостановили из-за нехватки комплектующих и санкций стран Запада, сотрудников ижевского завода отправили в простой.

На заводе в Ижевске выпускалось три версии Lada Vesta: классическая, SW и SW Cross. В июле стало известно о решении перенести производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. После этого сотрудники ижевского завода написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, предупредив, что производство на заводе может не возобновиться из-за недостатка комплектующих, а руководство хочет «забрать» у ижевского предприятия выпуск Lada Vesta. «Они собираются забрать нашу «Весту», вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге», — говорилось в обращении. На заводе работают около 3 тыс. человек, в письме к президенту говорится, что 70% из них могут быть уволены.

После начала спецоперации России на Украине и санкций против Москвы со стороны ЕС многие западные автомобильные производители приостановили поставки или полностью ушли с российского рынка. В их числе Mercedes-Benz, Volvo, Ford, Audi, Volkswagen и другие марки.

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«АвтоВАЗ» Lada Lada Vesta санкции
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