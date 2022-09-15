Сооснователь «Альфа-Групп» подал в суд после конфискации яхт во Франции

Речь идет о яхтах La Petite Ourse и La Grande Ourse, их общая стоимость — €70 млн. Адвокат миллиардера Алексея Кузьмичева заявил, что санкции не запрещают использовать яхты «для личного пользования»

Алексей Кузьмичев (Фото: Wikimedia Commons)

Сооснователь Letter One и «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, занимающий 20-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров Forbes (состояние $6 млрд), подал в суд на французскую таможню за незаконную конфискацию двух его яхт, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление адвоката бизнесмена Филиппа Бланшетье.

По словам защитника, который выступал в апелляционном суде Парижа, в качестве предлога для задержания судов французские таможенники сослались на расследование нарушения санкций, однако так и не смогли предоставить доказательства, что миллиардер этот режим нарушил. Плюс капитанам яхт La Petite Ourse и La Petite Ourse II не были прочитаны их права, утверждает юрист.

«Ни один из отчетов об инспекции даже не намекает на возможность нарушения [режима санкций]. <...> Если ты русский и богатый, это не делает тебя головорезом», — заявил Бланшетье на суде.

В комментарии для агентства Reuters адвокат пояснил, что если во Франции человек владеет активом для личного пользования, например, яхтой, которая попала под санкции, то это не означает отсутствие права использовать ее.

15 марта Кузьмичев был внесен в санкционный список Евросоюза, подразумевающий заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на экономические отношения с европейскими компаниями. После этого бизнесмен вышел из числа бенефициаров Альфа-банка и покинул совет директоров Letter One.

Об аресте во Франции яхт бизнесмена La Petite Ourse длиной 17 м и La Grande Ourse длиной 26 м стало известно 24 марта. По данным Liberation, их стоимость оценивают в €20 млн и €50 млн соответственно. Обе яхты записаны на компанию Orangerie marine limited с регистрацией на Мальте.