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Война санкций ,  
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Сооснователь «Альфа-Групп» подал в суд после конфискации яхт во Франции

Речь идет о яхтах La Petite Ourse и La Grande Ourse, их общая стоимость — €70 млн. Адвокат миллиардера Алексея Кузьмичева заявил, что санкции не запрещают использовать яхты «для личного пользования»
Алексей Кузьмичев
Алексей Кузьмичев (Фото: Wikimedia Commons)

Сооснователь Letter One и «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, занимающий 20-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров Forbes (состояние $6 млрд), подал в суд на французскую таможню за незаконную конфискацию двух его яхт, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление адвоката бизнесмена Филиппа Бланшетье.

По словам защитника, который выступал в апелляционном суде Парижа, в качестве предлога для задержания судов французские таможенники сослались на расследование нарушения санкций, однако так и не смогли предоставить доказательства, что миллиардер этот режим нарушил. Плюс капитанам яхт La Petite Ourse и La Petite Ourse II не были прочитаны их права, утверждает юрист.

«Ни один из отчетов об инспекции даже не намекает на возможность нарушения [режима санкций]. <...> Если ты русский и богатый, это не делает тебя головорезом», — заявил Бланшетье на суде.

В комментарии для агентства Reuters адвокат пояснил, что если во Франции человек владеет активом для личного пользования, например, яхтой, которая попала под санкции, то это не означает отсутствие права использовать ее.

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Алексей Кузьмичев

15 марта Кузьмичев был внесен в санкционный список Евросоюза, подразумевающий заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на экономические отношения с европейскими компаниями. После этого бизнесмен вышел из числа бенефициаров Альфа-банка и покинул совет директоров Letter One.

Об аресте во Франции яхт бизнесмена La Petite Ourse длиной 17 м и La Grande Ourse длиной 26 м стало известно 24 марта. По данным Liberation, их стоимость оценивают в €20 млн и €50 млн соответственно. Обе яхты записаны на компанию Orangerie marine limited с регистрацией на Мальте.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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