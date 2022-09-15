«Известия» узнали о возможном возобновлении работы Samsung в России

По данным источников газеты, продажи могут возобновиться уже в октябре. Они утверждают, что Samsung намерена возобновить прерванные поставки и перезапустить российский онлайн-магазин

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Компания Samsung может возобновить работу на российском рынке до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании и два источника из сферы ретейла.

По словам одного из собеседников, Samsung может возобновить продажи уже в октябре.

Еще один источник уточнил, что кроме этого компания намерена возобновить поставки техники в Россию и перезапустить онлайн-магазин. В одном из интернет-магазинов подтвердили, что ожидают начала официальных поставок в скором времени.

Собеседники издания также считают позитивным знаком то, что Samsung не так давно обновил российский сайт и добавил в представленные на нем модели новые смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

В Samsung «Известиям» не прокомментировали информацию.

Газета со ссылкой на экспертов пишет, что за время отсутствия на российском рынке доля Samsung значительно просела. По данным Mobile Research Group, по сравнению с августом прошлого года она сократилась с 33 до 16%. Из текущей доли компании половина — продажи на «сером рынке» и еще половина — продажа устройств, ввезенных по параллельному импорту, и остатки официальных поставок, уточняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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В МТС и Tele2 подтвердили снижение числа продаваемых смартфонов Samsung. По данным МТС, в натуральном выражении в августе прошлого года компания занимала долю в 30% рынка, сейчас — 9%.

О том, что Samsung останавливает поставки смартфонов в Россию, стало известно в начале марта. Источник Bloomberg утверждал, что это касается широкой линейки продукции, начиная от чипов и заканчивая смартфонами и бытовой электроникой. Сама компания объясняла решение «текущими геополитическими событиями» и также трудностями с логистикой. При этом о полном уходе с российского рынка компания не заявляла.