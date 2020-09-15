Спор из-за квот осложнил продажу рыбы в Европу для компании Глеба Франка

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со сбытом в ЕС

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с предложением провести реформу рыбной отрасли.

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая.

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова — около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай.

Какую реформу предложила РРПК В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. Второе предложение РРПК — выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли Бизнес Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали.

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (международная организация, которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ улова. — РБК), а наличие этого документа критично для доступа на европейский рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы, чтобы защитить свои права «в связи с причинением ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок». РБК направил запрос в ФАС.