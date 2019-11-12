Instagram запустил аналогичный TikTok видеосервис

Пока сервис Instagram Reels доступен только пользователям из Бразилии, однако в дальнейшем его планируют подключить по всему миру

Фото: Andrew Burton / Reuters

В приложении Instagram появилась функция создания музыкальных видеороликов, которыми в дальнейшем можно обмениваться с друзьями или публиковать их в Stories. На этапе тестирования функция доступна только пользователям из Бразилии, однако в дальнейшем ее планируют запустить по всему миру, сообщает TechCrunch.

По данным издания, с помощью функции Instagram Reels владельцы гаджетов, работающих под управлением iOS и Android, могут наложить музыкальный фрагмент, взятый из коллекции Facebook (владеет сервисом Instagram), на свое видео (продолжительностью до 15 секунд), а также добавить спецэффекты в виде всплывающих в нужный момент подписей. Кроме того, можно позаимствовать звук из видеоклипа другого пользователя, создав ремикс или пародию.

После завершения работы над роликом его можно либо разослать друзьям, либо сделать доступным кому угодно, опубликовав в Stories. В перспективе новые возможности Instagram должны помочь ей в конкуренции с китайским сервисом TikTok, предназначенным для создания музыкальных видео и обмена ими.

В 2018 году Facebook уже пыталась запустить в США конкурента TikTok — приложение Lasso, в котором пользователи могут записывать танцы и песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами. Однако тогда TechCrunch сомневалось, что стартующее с нуля Lasso сможет составить серьезную конкуренцию TikTok, число загрузок которого вместе с китайской версией Douyin, уже перевалило за миллиард.