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Глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков считает, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны. «Это наши коммерческие риски», — сказал он
«Аэрофлот» AFLT ₽66,8 -0,3% Купить
Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Государство «вообще не должно никому ничего компенсировать», заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа», комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса. «Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — сказал он.

Полное интервью гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова будет опубликовано на сайте РБК в понедельник, 16 августа.

В мае 2020 года правительство решило выделить 23,4 млрд руб. на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса, крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в нее входят одноименная авиакомпания, а также «Победа» и «Россия».

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Бизнес
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Из-за локдаунов «Победа» приостанавливала полеты в апреле—мае 2020 года. Компания просила Росавиацию компенсировать ей эти два месяца простоя, но получила отказ. «Раз правительство выделило средства (23,4 млрд руб.) для всей отрасли, чего не попросить-то? За спрос не ударят в нос», — комментирует теперь Калмыков. Он напомнил, что многие компании (например Azur Air и Nordwind), которые приостанавливали полеты, как и лоукостер, получили поддержку. «А нам сказали: «Сорян, средства уже распределены». Смешно было с этим спорить», — заключил топ-менеджер.

При этом из 15 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний в 2020 году прибыль получила только «Победа» — 1,4 млрд руб., остальные перевозчики закончили год с убытками. Общие убытки 15 игроков составили почти 125 млрд руб. «В прошлом году «Победа» снизила цены, и все остальные компании — тоже. Но «Победа» осталась в прибыли, а они — в жопе», — говорит Калмыков. По его словам, это ярчайший ответ на вопрос, кто является лоукостером, а кто — нет.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
Группа «Аэрофлот» Авиакомпания "Победа" господдержка
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