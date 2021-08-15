Глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков считает, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны. «Это наши коммерческие риски», — сказал он

Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Государство «вообще не должно никому ничего компенсировать», заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа», комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса. «Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — сказал он.

Полное интервью гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова будет опубликовано на сайте РБК в понедельник, 16 августа.

В мае 2020 года правительство решило выделить 23,4 млрд руб. на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса, крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в нее входят одноименная авиакомпания, а также «Победа» и «Россия».

Из-за локдаунов «Победа» приостанавливала полеты в апреле—мае 2020 года. Компания просила Росавиацию компенсировать ей эти два месяца простоя, но получила отказ. «Раз правительство выделило средства (23,4 млрд руб.) для всей отрасли, чего не попросить-то? За спрос не ударят в нос», — комментирует теперь Калмыков. Он напомнил, что многие компании (например Azur Air и Nordwind), которые приостанавливали полеты, как и лоукостер, получили поддержку. «А нам сказали: «Сорян, средства уже распределены». Смешно было с этим спорить», — заключил топ-менеджер.