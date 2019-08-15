Fitch предсказал падение ключевого показателя «Газпрома» на 20% из-за СПГ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,07 +0,05 EUR Бирж. 73,32 -0,24 Brent 58,10 -1,06% USD Нал. 66,54 65,51 EUR Нал. 74,19 72,97 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1100 -0,0034 BTC/USD Бирж. 10 033,77 -17,23 IMOEX 2 625,58 -0,43% RTSI 1 250,13 -0,76% DJIA 25 570,71 +0,36% Nasdaq 7 777,67 +0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+9,21%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+9,21%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
На севере Москвы вспыхнул пожар в металлическом ангаре Общество, 20:21 Команда Зеленского назвала ключевые шаги для возвращения Крыма и Донбасса Политика, 20:17 Французские эксперты подключатся к расследованию жесткой посадки А321 Общество, 20:13 Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка Общество, 20:09 Автомобиль СК попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве Общество, 19:55 «Спартак» встречается с «Туном» в Лиге Европы. Онлайн Спорт, 19:45 На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой движения поездов Общество, 19:43 Врачи сообщили о 75 обратившихся за помощью после жесткой посадки А321 Общество, 19:41 Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве Технологии и медиа, 19:36 Полиция сообщила детали стрельбы в подмосковных Котельниках Общество, 19:31 Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Общество, 19:31 Умер профессор МГУ и создатель школы геоморфологии Юрий Симонов Общество, 19:29 Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» Политика, 19:22 Fitch предсказал падение ключевого показателя «Газпрома» на 20% из-за СПГ Бизнес, 19:18
Бизнес ,  
0 
Fitch предсказал падение ключевого показателя «Газпрома» на 20% из-за СПГ
EBITDA «Газпрома» по итогам 2019 года упадет до $8,8 млрд из-за конкуренции природного газа с СПГ и снижения спроса, прогнозирует Fitch
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аналитики рейтингового агентства Fitch прогнозируют снижение показателя EBITDA «Газпрома» в 2019 году примерно на 20% — с $44 млрд до $35,2 млрд, указано в сообщении Fitch (есть в распоряжении РБК). Этот ключевой показатель снижается из-за низких спотовых цен на газ, которые падают из-за избытка предложения сжиженного природного газа (СПГ).

«В 2019 году возник избыток предложения на глобальном рынке СПГ, ввиду того что спрос на СПГ на азиатском и других международных рынках не покрыл дополнительные объемы поставок в рамках австралийских, американских и российских проектов, запущенных в 2018 году», — указывают аналитики Fitch. Как раз в декабре 2018 года НОВАТЭК (его основные владельцы — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко) запустил на полную мощность свой завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (16,5 млн т), став крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного конкурента — «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.

При этом европейские покупатели аккумулировали значительные запасы природного газа в хранилищах в 2019 году на фоне снижения спотовых цен ввиду избытка предложения СПГ. «На сегодня мы ожидаем, что спрос на СПГ в глобальном масштабе увеличится в 2019–2020 годах, что компенсирует прирост мощностей по сжижению газа за тот же период, и спотовые цены на газ постепенно восстановятся во второй половине 2019 года с низких текущих уровней», — пишут аналитики Fitch. По данным агентства, средняя цена газа для хаба National Balancing Point (NBP) в 2019 году составит $5,5 за 1 тыс. куб. футов, в 2020 году — $6,25, а далее увеличится до $6,5.

По данным Fitch, 30% от объемов экспорта «Газпрома» в Европу в 2019–2020 годах будет продаваться только по спотовым ценам, а оставшиеся 70% контрактов по ценам с привязкой к нефти, гибридной привязкой, зависящей от цен и на нефть, и на газ, а также с привязкой к форвардам по газу.

Экспорта газа «Газпрома» в Европу (включая Турцию) за январь—июль 2019 года снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 111,5 млрд куб. м, «ввиду конкуренции со стороны производителей СПГ и на фоне более слабой экономической конъюнктуры в Турции», напоминают эксперты рейтингового агентства.

«Мы не комментируем рыночные прогнозы наших финансовых результатов, однако совершенно точно, что конкуренция с СПГ не станет главным фактором, влияющим на EBITDA «Газпрома», — сообщили РБК в управлении информации компании.

Согласно статистике платежного баланса России, представленной Центробанком, в первом квартале 2019 года было экспортировано российского природного газа на $14,1 млрд, в то время как во втором — всего на $8,7 млрд. Для сравнения: в 2018 году доходы от экспорта природного газа в первом и втором кварталах составили соответственно $12,7 млрд и $11 млрд. Таким образом, за первое полугодие падение составило примерно 4%, а за второй квартал — сразу 21%.
 

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: ПАО Газпром, НОВАТЭК
Материалы по теме
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
Бизнес
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter