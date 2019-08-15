Fitch предсказал падение ключевого показателя «Газпрома» на 20% из-за СПГ

EBITDA «Газпрома» по итогам 2019 года упадет до $8,8 млрд из-за конкуренции природного газа с СПГ и снижения спроса, прогнозирует Fitch

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Аналитики рейтингового агентства Fitch прогнозируют снижение показателя EBITDA «Газпрома» в 2019 году примерно на 20% — с $44 млрд до $35,2 млрд, указано в сообщении Fitch (есть в распоряжении РБК). Этот ключевой показатель снижается из-за низких спотовых цен на газ, которые падают из-за избытка предложения сжиженного природного газа (СПГ).

«В 2019 году возник избыток предложения на глобальном рынке СПГ, ввиду того что спрос на СПГ на азиатском и других международных рынках не покрыл дополнительные объемы поставок в рамках австралийских, американских и российских проектов, запущенных в 2018 году», — указывают аналитики Fitch. Как раз в декабре 2018 года НОВАТЭК (его основные владельцы — Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко) запустил на полную мощность свой завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (16,5 млн т), став крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного конкурента — «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.

При этом европейские покупатели аккумулировали значительные запасы природного газа в хранилищах в 2019 году на фоне снижения спотовых цен ввиду избытка предложения СПГ. «На сегодня мы ожидаем, что спрос на СПГ в глобальном масштабе увеличится в 2019–2020 годах, что компенсирует прирост мощностей по сжижению газа за тот же период, и спотовые цены на газ постепенно восстановятся во второй половине 2019 года с низких текущих уровней», — пишут аналитики Fitch. По данным агентства, средняя цена газа для хаба National Balancing Point (NBP) в 2019 году составит $5,5 за 1 тыс. куб. футов, в 2020 году — $6,25, а далее увеличится до $6,5.

По данным Fitch, 30% от объемов экспорта «Газпрома» в Европу в 2019–2020 годах будет продаваться только по спотовым ценам, а оставшиеся 70% контрактов по ценам с привязкой к нефти, гибридной привязкой, зависящей от цен и на нефть, и на газ, а также с привязкой к форвардам по газу.

Экспорта газа «Газпрома» в Европу (включая Турцию) за январь—июль 2019 года снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 111,5 млрд куб. м, «ввиду конкуренции со стороны производителей СПГ и на фоне более слабой экономической конъюнктуры в Турции», напоминают эксперты рейтингового агентства.